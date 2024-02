Trois civils ont été tués et trois autres blessés lundi lorsqu'un drone ukrainien a attaqué une voiture dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local Vyacheslav Gladkov.

M. Gladkov a indiqué que la voiture transportait des ouvriers du bâtiment et qu'elle avait été attaquée aux abords du village frontalier de Pochaevo.

Le ministère russe de la défense, écrivant plus tard sur l'application de messagerie Telegram, a déclaré que des unités antiaériennes avaient intercepté et détruit six missiles ukrainiens "grad" au-dessus de la région de Belgorod.

La région de Belgorod est depuis des mois la cible de frappes transfrontalières ukrainiennes, au cours desquelles des civils sont régulièrement tués.