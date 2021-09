Bourse de Paris : Trois, deux, inflation

Les places européennes se sont remis la tête à l’endroit hier, en terminant toutefois assez loin de leurs meilleurs niveaux de la journée. Aux Etats-Unis, c’est un peu le contraire qui s’est produit avec des indices qui ont remonté la pente en fin de parcours, après des moments plus compliqués. Au final, le DAX a gagné 0,6%, tandis que le CAC40 et le S&P500 s’adjugeaient quelque 0,2%. Le Nasdaq 100 a échoué à gommer toutes ses pertes pour terminer en baisse symbolique de 0,04%, pour une quatrième séance consécutive dans le rouge. Il faut noter que le bilan global est biaisé par la vigueur des actions liées à l’énergie, au pétrole notamment, qui ont joué le rôle de locomotive alors que la majorité des autres secteurs affichait un parcours sans saveur.

Histoire de relativiser un peu le contexte plus nerveux des derniers jours, les indices européens évoluent entre 2 et 4% sous leurs records touchés le 13 août dernier, tandis que les indices américains ont perdu 1 à 2% sur leurs pics plus récents remontant à la semaine dernière. En Asie, le Japon brille toujours après près de huit mois sans relief.

Un mot ce matin sur la stratégie "value", qui consiste à aller chercher des valeurs décotées en misant sur leur retour en grâce. Un style d'investissement dont la vengeance est annoncée à intervalle régulier depuis des années, pour enfin déboulonner ces satanées stratégies de croissance qui n'ont aucun mérite. Il faut bien reconnaître qu'à de rares exceptions près, ce style a fait un flop, ou du moins qu'il souffre profondément de la comparaison avec d'autres approches. En plus du contexte de taux bas, les pauvres investisseurs value ont manifestement à lutter contre une tendance de fond surpuissante, si l'on en croit les travaux d'une équipe franco-russe cités au début du mois d'août par l'économiste Joachim Klement. Lequel se définit d'ailleurs comme un investisseur value qui a renié (mais pas totalement) ses principes depuis quelques années. Les chercheurs ont créé des profils d'investisseurs avec des algorithmes capables d'apprentissage par renforcement et dotés de biais, pour disposer de traders court-termistes et long-termistes.

En faisant tourner les modèles, il est apparu deux phénomènes. D'abord, et c'est assez logique, l'accroissement des investisseurs court-termistes améliore la liquidité sur le marché, puisqu'ils sont plus actifs. Ensuite, et c'est là que je voulais en venir, le renforcement des biais court-termistes en période de hausse a créé une prophétie autoréalisatrice. Je cite Joachim Klement sur cette étude : "la meilleure façon de faire un profit rapide sur de tels marchés est de parier que ce qui a augmenté va continuer à augmenter. Si un plus grand nombre d'investisseurs agissent de la sorte, cette attente devient une prophétie qui se réalise d'elle-même, car un plus grand nombre d'investisseurs à court terme achètent des actions qui ont augmenté et évitent les actions qui ont baissé". Vous l'aurez compris, les robots-investisseurs aiment le suivi de tendance et ce qui était un biais à l'origine s'est transformé en raz-de-marée, renforcé par l'avènement du trading haute fréquence. Pour l'économiste, l'appétit des investisseurs pour le court terme est un facteur inquiétant pour la stratégie value, qui pourrait être durablement laissée de côté. Une sorte de version boursière de l'adage "on ne prête qu'aux riches".

Retour à des considérations plus terre-à-terre avec des marchés qui attendent de pied ferme les chiffres de l'inflation d'août aux Etats-Unis, lesquels seront publiés à 14h30. Ils pourraient donner des indications sur ce que la Fed sortira de son chapeau en matière de politique monétaire la semaine prochaine. Ceci dit, les investisseurs ne sachant pas vraiment ce qu'ils veulent en ce moment, il sera une fois de plus difficile de tirer des conclusions définitives de ce qui sera annoncé, au-delà bien sûr des remous de court terme. Le CAC perd 0,07% à 6667 points peu après l'ouverture, alors que les indicateurs avancés pointaient initialement vers le haut.

Les chiffres de l’emploi britannique (8h00) et l’inflation américaine d’août (14h30) sont au programme aujourd’hui. La Banque de France a relevé ses prévisions cette nuit, en visant une croissance du PIB de 6,3% en 2021 (vs 5,75% précédemment) et une inflation de 1,8% contre 1,5% jusque-là. Les prévisions de hausse du PIB en 2022 et 2023 ont été rabotées.

La paire euro / dollar a peu évolué à 1,1816 USD ce matin, comme l’once d’or à 1791 USD. Le pétrole est en légère hausse, avec un Brent qui approche 74 USD et un WTI à 70,86 USD. Les rendements obligataires sont relativement calmes, avec une dette à 10 ans rémunérée 1,33% aux Etats-Unis et -0,33% en Allemagne. L’OAT française propose un rendement nul. Le bitcoin rebondit légèrement au-dessus des 45 000 USD.

