Trois entreprises avec une croissance durable

Chaque année, le magazine Fortune, en partenariat avec Boston Consulting Group, fait un classement mondial des 50 entreprises présentant les meilleures perspectives de croissance durable. Ce "Fortune Future 50" présente des entreprises faisant preuve d'impressionnantes capacités d'exécution et d'agilité stratégique pour faire face à l'évolution de plus en plus rapide du monde et qui ont d'une vision long terme de leur croissance organique. Regards sur quelques-unes d'entre-elles. Un classement d'entreprises portées sur le futur Toute entreprise prospère commence par un acte d'imagination. Mais les entreprises les plus innovantes sont celles qui réimaginent en permanence leur potentiel, même si cela implique des changements radicaux de stratégie. Cette attention constante portée à l'avenir est généralement très payante pour les investisseurs. Il y a trois ans, Fortune s'est associé à la société de conseil en gestion BCG pour créer le Future 50, en utilisant un système exclusif qui analyse des dizaines de facteurs pour identifier les entreprises ayant le meilleur potentiel de croissance à long terme. Les 50 entreprises figurant sur la liste de l'année dernière (2020) ont produit un rendement cumulatif pour les actionnaires de 46,40 % depuis la publication, contre 19,70 % pour le S&P 500 sur la même période. Sources : S&P Global et BCP Henderson Institute Regardons le classement de cette année qui a été publié en février 2021 : Sources : Boston Consulting Group Le classement complet est disponible ici : https://fortune.com/future-50/ Pourquoi ces entreprises ont prospéré pendant la pandémie et pourraient continuer à se développer encore plus rapidement une fois la pandémie terminée ? Après plus d'un an de pandémie, un constat s'impose. Le paysage concurrentiel a été considérablement remodelé. Les leaders d'hier ne sont pas forcément les leaders d'aujourd'hui. De nouveaux gagnants ont émergé. La crise de la covid-19 a créé un terreau propice à de nouveaux besoins et a accéléré d'autres besoins déjà existants. Les entreprises sélectionnées dans cet indice se sont particulièrement bien démarquées durant la crise en faisant preuve de vitalité et de réinvention continue. Cet indice "Fortune Future 50" repose sur deux piliers : une évaluation dite "top-down" basée sur le potentiel des marchés identifiés et une évaluation dite "bottom-up" sur la capacité des entreprises à générer de la croissance. En regardant de plus près ces entreprises, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il faut faire pour prospérer. Les entreprises peuvent gagner (ou perdre) leurs avantages à trois stades différents : Elles peuvent être sévèrement touchées par l'impact de la crise (au début et durant la crise), se rétablir plus rapidement (après la crise) ou même profiter de la crise pour augmenter leurs avantages. Au cours de la première vague de la pandémie, lorsque les dirigeants s'attachaient à minimiser l'impact immédiat, ces entreprises de croissance durable n'ont que légèrement dépassé leurs homologues. Cependant, à mesure que la crise se prolongeait, que les confinements se prolongeaient, l'attention s'est déplacée vers les deuxième et troisième phases, au cours desquelles les entreprises de l'indice "Fortune Future 50" ont enregistré des performances nettement supérieures. De quoi est composé cet indice ? Nous remarquons que parmi les 50 valeurs, 50% sont du secteur technologique et de la communication qui ont été moins touchés que les autres secteurs. Les tendances déjà visibles se sont accélérées, à l’image du commerce en ligne. Les services de santé sont également en pôle position et représentent 22% du classement en 2020 (contre 12% en 2019). Les consommateurs sont d’autant plus soucieux de leur santé en cette période. D’un point de vue géographique cette fois, les entreprises sont majoritairement américaines et chinoises (80% du classement), deux économies qui ont repris le chemin de la croissance en 2021. Sources : S&P Global et BCP Henderson Institute Au cours de la phase de rétablissement, l'un des principaux défis a été la nécessité de réagir et de s'adapter au stress infligé par la pandémie. C'est peut-être grâce à ces capacités que les entreprises de Future 50 ont retrouvé leur niveau d'avant le choc en quatre mois , alors que l'indice boursier mondial MSCI World Index a mis plus de six mois. Square Pour ce premier exemple, prenons Square qui est à la 9ème place du classement 2020 et 2021. Ce fournisseur de paiements numériques a subi une baisse spectaculaire du volume des paiements lorsque la pandémie a commencé à sévir. Lorsque le trafic piétonnier chez les petits commerçants (la vache à lait de Square), a disparu du jour au lendemain. La société a perdu plus de la moitié de sa valeur boursière en trois semaines. Cependant, Square avait lancé un service d'enlèvement et de livraison à domicile juste avant la crise, et accéléré son offre de boutique en ligne au point que les nouvelles inscriptions hebdomadaires ont commencé à dépasser l'offre de points de service chez les commerçants. ServiceNow Parmi le top 10, ServiceNow est tout en haut du classement en 2020. Cette entreprise de logiciels B2B a parfaitement su prendre le coche de la crise. ServiceNow est spécialisé dans les prestations de cloud computing et propose à ses clients des applications destinées aux opérations informatiques (workflows digitaux, chatbot intelligent, machine learning, etc). ServiceNow s’est tourné vers des modèles axés sur les dépenses opérationnelles efficientes pour ses clients. Elle propose une adaptation unique de l’environnement de travail aux besoins des clients (SaaS personnalisé). ServiceNow a également accéléré les investissements dans son réseau d’infrastructure de datacenters pour faire face à la demande croissante. Veeva Systems A la deuxième place de ce classement, nous retrouvons Veeva Systems, un fournisseur de solutions logicielles de cloud pour l’industrie de la santé notamment (gestion de la relation client multicanal, la gestion du contenu réglementé et de l'information, la gestion des données de référence et des données clients, etc). Veeva Systems a bien compris l’enjeu pour ses clients de passer d’un système de données cloisonné vers une plateforme de gestion des informations unifiée et compatible avec les processus commerciaux actuels. Parcours boursier des trois valeurs citées : Source : Zonebourse.com Conclusion : L’étude de l’histoire des marchés révèle que les crises, les pandémies et les guerres rebattent les cartes et conduisent à de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises suffisamment agiles pour s’adapter à la nouvelle norme. L'adaptation et la réinvention resteront au cœur de la création d'un avantage concurrentiel durable (appelé aussi “moat”). Francis Scott Fitzgerald disait : “La vitalité, c’est non seulement la capacité à persévérer, mais aussi et surtout la capacité à se réinventer”. En d’autres termes, les incertitudes créent des brèches. Derrière chaque crise se cache une opportunité pour qui sait la saisir.

