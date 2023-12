Trois frères palestiniens arrêtés par Israël dans la bande de Gaza ont déclaré qu'ils avaient été battus, déshabillés, brûlés avec des cigarettes et soumis à d'autres formes de mauvais traitements pendant leur détention.

Sobhi Yaseen et ses frères Sady et Ibrahim font partie d'un groupe de dizaines d'hommes palestiniens réfugiés dans une école de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui ont parlé à Reuters du traitement qu'ils ont subi aux mains des soldats israéliens.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante leurs récits, qui concordent avec les descriptions fournies par plus de 20 autres anciens détenus ayant parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le bureau du porte-parole des forces de défense israéliennes a déclaré dans une réponse écrite que l'armée israélienne opérait "pour démanteler les capacités militaires du Hamas" et sauver les otages capturés par le groupe militant palestinien.

Les détenus ont été traités conformément au droit international et il leur a souvent été demandé de remettre leurs vêtements pour s'assurer qu'ils ne portaient pas d'armes ou d'explosifs, a indiqué le bureau.

Les frères Yaseen ont déclaré qu'ils avaient été emmenés de leurs maisons dans le nord de l'enclave, séparés de leurs familles et détenus jusqu'à deux semaines dans des lieux inconnus, notamment dans une caserne ou un camp militaire.

Sobhi a déclaré que lui et ses frères ont été arrêtés début décembre après que l'armée israélienne a encerclé la zone où ils vivaient et travaillaient comme journaliers dans le quartier Zeitoun de la ville de Gaza.

Il a déclaré que quatre personnes l'ont battu après qu'il ait été incapable de monter dans un camion en raison d'une blessure à la jambe subie avant son arrestation, et qu'il a ensuite été emmené dans une zone ouverte où ses ravisseurs "fumaient et éteignaient des cigarettes sur notre dos, nous aspergeaient de sable et d'eau, et nous urinaient dessus".

Ses frères Sady et Ibrahim ont fait des récits similaires de mauvais traitements infligés par des soldats israéliens. Reuters n'a pas pu confirmer ces témoignages de manière indépendante.

TRAITEMENT DES CIVILS

Israël a lancé son assaut sur la bande de Gaza en représailles à une incursion transfrontalière choquante menée par des militants du Hamas le 7 octobre, qui a fait, selon Israël, 1 200 morts. Plus de 21 000 Palestiniens ont été tués dans la campagne israélienne, selon les autorités du territoire contrôlé par le Hamas.

Le 16 décembre, le bureau des droits de l'homme des Nations unies (HCDH) a déclaré avoir reçu de nombreux rapports faisant état de détentions massives, de mauvais traitements et de disparitions forcées de Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza par l'armée israélienne.

Le droit international humanitaire exige que les civils ne soient détenus que pour des raisons impératives de sécurité, et la torture et les autres mauvais traitements des détenus sont strictement interdits, a déclaré le HCDH.

Les images de détenus déshabillés à Gaza au début du mois ont suscité l'indignation des responsables palestiniens, arabes et musulmans.

Volker Turk, le responsable des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré que l'attaque du Hamas le 7 octobre, la détention d'otages, la "punition collective" et "l'évacuation forcée illégale" de civils par Israël constituaient des crimes de guerre.

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), qui enquête depuis 2021 sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les territoires palestiniens occupés, a appelé Israël et le Hamas à respecter les règles internationales de la guerre.

SCARS

Les frères Yaseen, hébergés à Rafah, ont déclaré que l'armée israélienne n'avait pas formulé d'accusations précises à leur encontre. Ils ont été rassemblés ensemble, puis séparés, dans le cadre d'arrestations groupées effectuées par l'armée israélienne dans les zones qu'elle investit.

Sady a déclaré qu'il avait été placé avec d'autres détenus dans un camion contenant des ordures.

"Ils nous battaient, et quiconque élevait la voix après avoir été battu était à nouveau battu. Ils nous ont fouillés, ont pris nos papiers d'identité, notre argent et nos téléphones", a-t-il déclaré, au sein d'un groupe d'une vingtaine d'hommes installés sous une tente à l'école de Rafah, la plupart portant des survêtements gris délivrés par l'armée israélienne.

Certains présentaient de larges croûtes et une peau à vif sur leurs poignets, où ils disaient avoir eu les mains liées ou menottées, et l'un d'entre eux montrait des traces d'ecchymoses et une cicatrice ronde et rouge dans le dos. Un autre a montré une cicatrice cousue sur sa cuisse où il a dit avoir été battu.

Le troisième frère Yaseen, Ibrahim, a raconté qu'il avait les mains liées et les yeux bandés lorsqu'il était détenu pour interrogatoire.

"Ils ne nous laissaient pas dormir. Nous sommes restés debout pendant des heures, en guise de punition", a-t-il déclaré.

Les geôliers insultaient les prisonniers tout en leur interdisant de se parler ou de prier, a expliqué M. Ibrahim. "Ensuite, il y avait cinq soldats qui vous frappaient alternativement à la tête et sur le corps", a-t-il ajouté, précisant qu'il avait été battu dans les côtes et retroussant ses manches pour montrer les cicatrices circulaires et les croûtes laissées par ses poignets attachés.

L'armée israélienne a déposé les frères à différents moments au point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, comme elle l'a fait avec d'autres groupes d'hommes détenus au cours de son opération terrestre mais qui ne sont plus soupçonnés d'avoir des liens avec le Hamas.

De là, ils ont déclaré avoir marché plusieurs kilomètres jusqu'à Rafah, où ils se sont retrouvés parmi les centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées et qui vivent désormais dans des bâtiments et des tentes surpeuplés.