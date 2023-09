Trois des principales banques d'État chinoises ont déclaré jeudi qu'elles allaient commencer à baisser les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires existants pour l'achat d'un premier logement.

Cette décision est l'une des nombreuses mesures de soutien annoncées par Pékin ces dernières semaines pour le secteur immobilier en crise du pays, dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à la santé de la deuxième économie mondiale.

Les taux d'intérêt sur les prêts existants pour l'achat d'un premier logement seront ramenés au niveau en vigueur lors de l'achat du logement, ont indiqué dans des communiqués l'Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), l'Agricultural Bank of China et la Bank of China Ltd (BOC).

La réduction entrera en vigueur le 25 septembre, ont-elles précisé.

Les prêts immobiliers en Chine totalisaient 38 600 milliards de yuans (5 300 milliards de dollars) à la fin du mois de juin, soit 17 % du total des prêts des banques. (1 $ = 7,3232 yuans chinois) (Reportage de Ziyi Tang et Ryan Woo ; Rédaction d'Edwina Gibbs)