Trois hommes sont inculpés pour possession d'armes à feu dans le cadre d'une fusillade lors d'un rassemblement pour la victoire du Super Bowl à Kansas City le mois dernier, a déclaré mercredi un procureur des États-Unis.

Aucun des hommes, accusés de trafic d'armes à feu et d'achat d'armes de paille, n'aurait participé à la fusillade du 14 février qui a fait un mort et plus de 20 blessés, a déclaré la procureure Teresa Moore du district ouest du Missouri.

Elle a ajouté que ces trois personnes avaient contribué à faciliter les violences.

"Au moins deux des armes à feu retrouvées sur les lieux de la fusillade à Union Station ont été achetées illégalement ou ont fait l'objet d'un trafic", a déclaré Mme Moore en annonçant les chefs d'inculpation.

Auparavant, les procureurs de l'État avaient inculpé deux hommes de meurtre pour avoir pris part à la fusillade, qui avait débuté par une querelle entre jeunes hommes se regardant dans les yeux alors que le rassemblement du Super Bowl touchait à sa fin.

Deux adolescents ont également été placés en garde à vue après la fusillade et accusés, en tant que mineurs, d'infractions à la législation sur les armes à feu et de résistance à l'arrestation devant le tribunal des affaires familiales.

Dans les affaires fédérales annoncées mercredi, Fedo Antonia Manning, 22 ans, a été inculpée dans le cadre d'une plainte pénale fédérale de 12 chefs d'accusation, tandis que Ronnel Dewayne Williams, Jr, 21 ans, et Chaelyn Hendrick Groves, 19 ans, ont été inculpés dans le cadre d'une plainte de quatre chefs d'accusation, ont indiqué les procureurs fédéraux dans une déclaration écrite.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si l'un de ces hommes avait déjà un avocat.

Selon les documents judiciaires, 12 personnes ont sorti des armes à feu pendant les violences survenues lors du rassemblement du Super Bowl, et au moins six personnes ont tiré avec leurs armes.

Les procureurs affirment que Manning a acheté un pistolet AM-15 de calibre 223 qui a été retrouvé sur les lieux de la fusillade. Les accusations portées contre lui font état d'un trafic de dizaines d'armes à feu.

La plainte déposée contre Williams fait état de l'achat d'un pistolet Stag Arms de calibre 300, également retrouvé sur les lieux de la fusillade. Williams aurait acheté l'arme pour Groves, qui l'avait accompagné à une exposition d'armes à feu, mais qui était trop jeune pour acheter légalement l'arme lui-même.

Le défilé et le rassemblement célébrant la victoire des Kansas Chiefs au Super Bowl le 11 février contre les San Francisco 49ers ont rassemblé plus d'un million de fans autour de la gare historique de la ville, Union Station.