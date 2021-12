Trois manifestants soudanais tués par les forces de sécurité-médecins

par Nafisa Eltahir et Khalid Abdelaziz

KHARTOUM, 30 décembre (Reuters) - Les forces de sécurité soudanaises ont mortellement touché par balles jeudi trois personnes prenant part autour de la capitale Khartoum à une vaste manifestation contre le coup d'Etat militaire, a rapporté une association de médecins proche du mouvement de contestation.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Khartoum et dans les villes voisines d'Omdourman et Barri pour dénoncer la prise de pouvoir de l'armée le 25 octobre et réclamer la mise en place d'un gouvernement civil de transition.

Alors que les contestataires faisaient route vers le palais présidentiel, au coeur de la capitale, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour stopper le cortège à environ deux kilomètres du palais, a déclaré un témoin.

Un important dispositif de sécurité était en place dans la zone, a-t-il ajouté.

D'après un autre témoin, les forces de sécurité ont aussi fait usage de gaz lacrymogène à Barri, près d'un pont, bloqué, reliant la ville à la capitale.

La majorité des ponts vers Khartoum ont été fermés, tandis que les services internet et les réseaux de téléphonie mobile semblaient avoir été coupés, pour endiguer ce qui constituait le onzième cycle de vastes manifestations contre le coup d'Etat deux mois plus tôt.

Avec les trois décès signalés jeudi, le bilan de la répression des manifestations rapporté depuis octobre par le Comité central des médecins soudanais s'est alourdi à 51 morts. (Reportage Nafisa Eltahir et Khalid Abdelaziz, avec Alaa Swilam au Caire; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)