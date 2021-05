Bourse de Paris : Trois mariages et un enterrement

Les marchés financiers ont donc enregistré hier une nouvelle séance hésitante, avec une domination du rouge, dans des proportions toutefois assez modestes. Après son rebond, le compartiment technologique américain a pour sa part rendu un peu terrain, avec des baisses marquées pour les câbloopérateurs traditionnels, secoués par la création d'un nouveau géant du streaming dont nous allons reparler plus bas. Au final hier, le CAC40, le DAX et le S&P500 ont un peu baissé, le SMI a tenu le choc et le Nasdaq 100 a rendu 0,6 %.

Les grandes manœuvres viennent brutalement de reprendre dans le domaine des médias, avec plusieurs opérations d'envergure. La plus petite mais celle qui nous touche le plus est probablement le mariage entre TF1 et M6 Métropole Télévision. Un scénario qui semblait inenvisageable il n'y pas si longtemps, à l'instar du mariage en cours entre Veolia et Suez, entre les frères ennemis du PAF (quelqu'un utilise-t-il encore cet acronyme ?). La filiale de Bouygues va engager 641 M€ pour racheter les parts détenues par Bertelsmann dans M6. L'opération lui permet aussi de récupérer la première radio privée française, RTL, et les chaînes W9, 6Ter et Gulli. "Cette opération, attendue de longue date, donnerait naissance à un champion français de la radiodiffusion ayant l'envergure nécessaire pour investir dans des plateformes en ligne et résister à l'inflation des coûts de contenu", estime le bureau d'études Jefferies, qui s'attend à quelques chicanes concurrentielles, mais qui pense que "rien n'aurait été annoncé sans une certaine confiance dans le succès de l'opération".

On change d'échelle mais pas vraiment de secteur. AT&T a renoncé à ses rêves de convergence en se séparant de Time Warner, trois ans après avoir bataillé pour s'offrir le groupe de médias. C'est Discovery, inc qui va récupérer les actifs, sur la base d'une valorisation deux fois inférieure aux 80 Mds$ payés en 2018. AT&T est une nouvelle victime du fantasme de la convergence entre télécoms et contenus, si séduisant sur le papier mais qui ne fonctionne manifestement pas. Le spectre du Vivendi de Jean-Marie Messier n'est pas loin.

Mais qui gagne à la fin ? Peut-être les plateformes de streaming, puisque Discovery monte en gamme pour aller se frotter à Netflix et Disney+. Peut-être aussi les géants du net, une fois de plus, puisqu'on apprend en parallèle qu'Amazon.com serait prêt à débourser 9 Mds$ pour s'offrir la Metro-Goldwyn-Meyer, selon les indiscrétions obtenues par Variety et d'autres médias spécialisés. L'ogre américain, déjà ultradominant dans les sites marchands et l'hébergement internet, confirmerait les ambitions qu'il nourrit pour sa plateforme Amazon Prime.

La recomposition du paysage des contenus autour des plateformes de streaming n'est pas nouvelle mais elle vient manifestement d'accélérer avec ces trois opérations. Les petits européens parviendront-ils à préserver leurs intérêts face à l'armada américaine ? Nous verrons bien ce que TF1 et M6 sont capables de proposer parce qu'au-delà des fameuses "synergies" et des économies de coûts, c'est bien le contenu qui déterminera les gagnants et les perdants à moyen terme.

Sur les marchés ce matin, l'ambiance se réchauffe avec des indicateurs avancés bien ancrés dans le vert. A Paris, le CAC40 devrait repartir à l'assaut des 6400 points.

Les temps forts économiques du jour

Après les chiffres de l'emploi mensuels britanniques (8h00), place à la balance commerciale européenne de mars et aux statistiques des mises en chantier et permis de construction d'avril aux Etats-Unis (14h30). Ce matin, le Japon a annoncé une contraction de son PIB un peu plus forte que prévu au premier trimestre 2021.

L'euro se négocie 1,2165 USD. L'once d'or est solide à 1868 USD. Le pétrole gagne un peu de terrain à 69,70 USD le baril de Brent et à 66,50 USD le baril WTI. La dette américaine affiche un rendement de 1,64 % sur 10 ans. Le Bitcoin remonte à 45 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alfen : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 76 EUR.

Barclays : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 296 à 300 GBp.

Bilfinger : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 37 à 36 EUR.

Blue Prism : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1890 à 1500 GBp.

Diploma : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2300 à 2800 GBp.

Euronext : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 99,80 EUR.

Geberit : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 404 à 500 CHF.

Givaudan : Barclays reste à souspondérer avec un objectif relevé de 3300 à 3550 CHF.

LEG Immobilien : Commerzbank passe de neutre à achat en visant 141 EUR.

London Stock Exchange : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer en vasant 8945 GBp.

Meyer Burger : UBS passe de neutre à achat en visant 0,60 CHF.

Orsted : Bernstein passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 1000 DKK.

Ryanair : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17,91 à 18,65 EUR.

En France

Résultats des sociétés

Iliad : la maison-mère de Free, a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 33,6% à 1,846 Md€ au T1, porté par l'intégration du polonais Play. En France, les revenus sont en hausse de 2,4%.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

Vodafone : la croissance organique du T4 fiscal atteint 0,8 %, contre 0,4 % anticipé par le consensus.

Annonces importantes