Trois morts dans des émeutes dans la capitale chilienne

(Actualisé avec trois morts, vols suspendus)

SANTIAGO, 20 octobre (Reuters) - Au moins trois personnes ont été tuées dans l'incendie d'un supermarché à Santiago, a annoncé dimanche la gouverneure de la capitale chilienne, théâtre depuis vendredi d'émeutes qui ont conduit l'armée à décréter l'imposition d'un couvre-feu nocturne.

"Nous avons le regret d'annoncer que selon les premières informations de la police chilienne, deux personnes ont été mortellement brûlées à San Bernardo et une autre, gravement blessée, a été transportée à l'hôpital où elle est décédée", a déclaré Karla Rubilar à la presse.

La compagnie aérienne chilienne LATAM a de son côté annoncé sur Twitter que ses vols au départ et à l'arrivée de Santiago étaient perturbés en raison de la crise et a appelé les passagers à vérifier leurs vols avant de se rendre à l'aéroport.

La décision de déployer l'armée à Santiago, où l'état d'urgence avait été déclaré samedi matin (), a provoqué un vif émoi dans un pays toujours marqué par la dictature militaire d'Augusto Pinochet entre 1973 et 1990.

Tentant d'apaiser la situation, le président Sebastian Pinera a déclaré samedi qu'il allait annuler la hausse du prix du titre de transport qui a provoqué, dès son annonce le 6 octobre, un vaste mouvement de contestation dans le pays - l'un des plus riches d'Amérique latine mais où les inégalités sont parmi les plus importantes de la région.

Dans une allocution télévisée, le président de centre-droit et ancien homme d'affaires a dit avoir écouté "avec humilité" la "voix de mes compatriotes" et la grogne à l'égard du coût élevé de la vie, et a annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de répondre aux inquiétudes des manifestants. (Aislinn Laing, Jean Terzian et Marine Pennetier pour le service français)