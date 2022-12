Trois morts dans une explosion sur l'île de Jersey, rapporte Sky News

LONDRES (Reuters) - L'explosion survenue samedi matin sur l'île anglo-normande de Jersey, au large des côtes du nord de la France, a fait trois morts, selon un nouveau bilan livré par la ministre en chef de Jersey.

Les propos de Kristina Moore étaient rapportés par Sky News.

Les autorités faisaient jusqu'à présent état d'un décès.

L'explosion s'est produite dans un immeuble résidentiel de trois étages près du port de Saint-Hélier, la capitale de l'île. Une dizaine de résidents sont encore portés disparus.

Les causes de la déflagration restent à déterminer, mais des habitants avaient signalé vendredi soir une odeur de gaz.

Jersey est une dépendance de la Couronne britannique avec ses propres systèmes financiers et juridiques et une population d'un peu plus de 100.000 personnes.

(Reportage William James, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet)