Trois morts, dont le tireur, dans une fusillade au Canada -police

La police a déclaré que la fusillade dans la ville de Langley, une banlieue de Vancouver, a commencé vers minuit et que quatre personnes ont été abattues par ce que l'on pense être un tireur masculin solitaire. Deux hommes ont été retrouvés morts et un autre homme et une femme ont été blessés. La femme est dans un état critique à l'hôpital.

La police a déclaré que le tireur, qu'elle a identifié comme étant Jordan Daniel Goggin, 28 ans, était blessé lorsqu'elle l'a localisé et qu'il a été abattu sur place par les officiers.

Goggin était originaire de la ville voisine de Surrey et "était connu de la police mais avait des contacts non criminels", a déclaré la police dans un communiqué.

"Nous enquêtons toujours pour déterminer si le tireur avait agi seul. L'enquête se poursuit, mais tout porte à croire qu'il n'y avait personne d'autre d'impliqué et qu'il n'y a plus de menace permanente pour la sécurité publique", a déclaré le surintendant principal Ghalib Bhayani de la force régionale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors d'une conférence de presse.

Les fusillades se sont produites à au moins cinq endroits différents dans la ville de Langley et le canton de Langley. La police avait demandé au public de rester à l'écart de plusieurs zones, dont le parking d'un casino et un arrêt de bus.

Les autorités avaient émis une alerte d'urgence pour de multiples fusillades impliquant des "victimes de passage", ce qui a conduit à suggérer que les victimes étaient des sans-abri.

Mais le sergent David Lee, de l'équipe d'enquête sur les homicides de la GRC, a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer que les victimes étaient des sans-abri et que les agents essayaient toujours de déterminer si elles avaient un quelconque lien avec le tireur.

Les victimes ont été identifiées mais la police n'a pas divulgué cette information.

Un témoin de Reuters a vu deux SUV noirs, semblables à ceux utilisés par les équipes d'intervention d'urgence de la police, dans un fossé près de l'un des lieux de la fusillade. L'un des véhicules présentait des impacts de balles sur le pare-brise.

Les fusillades multiples sont beaucoup moins fréquentes au Canada qu'aux États-Unis. Le Canada a des lois sur les armes à feu plus strictes que son voisin du sud, bien que les Canadiens soient autorisés à posséder des armes à feu à condition d'avoir un permis.

L'une des pires fusillades de masse au Canada a eu lieu en 2020, lorsqu'un tireur conduisant une fausse voiture de police a abattu 13 personnes et en a tué neuf autres dans un incendie qu'il a déclenché à Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Bien que le taux d'homicides par arme à feu au Canada représente moins d'un cinquième du taux américain, il est plus élevé que celui d'autres pays riches et a augmenté, selon Statistique Canada.

En mai, Ottawa a introduit une législation visant à mettre en œuvre un "gel national" sur la vente et l'achat d'armes de poing, une semaine après qu'un tireur ait tué 19 enfants et deux enseignants dans leur salle de classe à Uvalde, au Texas.