Trois personnes mortes après une fusillade dans le parking d'une église de l'Iowa

La fusillade de l'Iowa a eu lieu peu après que le président Joe Biden ait prononcé un discours important sur la violence armée, à la suite des fusillades de masse survenues à Buffalo, dans l'État de New York, à Uvalde, au Texas, et à Tulsa, dans l'Oklahoma, ces dernières semaines.

Entre-temps, une autre fusillade a blessé jeudi deux personnes assistant à un enterrement dans un cimetière de Racine, dans le Wisconsin.

La fusillade en Iowa a eu lieu à l'extérieur de Cornerstone Church, une église chrétienne fondamentaliste à l'est de la ville d'Ames, alors qu'un programme religieux était en cours à l'intérieur, a déclaré Nicholas Lennie, adjoint en chef du bureau du shérif du comté de Story.

Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les trois morts, a dit Lennie, ajoutant qu'il ne pouvait pas fournir les identités ni révéler quelle était la relation entre eux.

"Il semble s'agir d'un incident isolé, avec un seul coup de feu", a déclaré Lennie.

Quelques instants auparavant, M. Biden avait exhorté le Congrès à interdire les armes d'assaut, à étendre les vérifications des antécédents et à mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle des armes à feu pour répondre aux fusillades de masse.

"Assez, assez !", a dit le président.

Les États-Unis ont été secoués ces dernières semaines par les fusillades de masse qui ont tué 10 résidents noirs dans le nord de l'État de New York, 19 enfants et deux enseignants au Texas, et deux médecins, une réceptionniste et un patient en Oklahoma.

Jeudi, à Racine, dans le Wisconsin, plusieurs coups de feu ont été tirés dans une foule de personnes assistant à des funérailles au bord d'une tombe, blessant deux personnes, a déclaré aux journalistes le sergent de police de Racine, Kristi Wilcox.

Une des victimes a été soignée dans un hôpital local et a reçu son congé, l'autre a été transportée par avion vers un hôpital de Milwaukee, souffrant apparemment de blessures plus graves, a précisé Mme Wilcox. Aucun suspect n'a été placé en détention.