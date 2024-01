Trois policiers français ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir fait un usage excessif de la force lors de l'arrestation en 2017 d'un jeune homme noir, a décidé un tribunal français vendredi, suscitant des manifestations à l'extérieur de la salle d'audience appelant les policiers à purger une peine d'emprisonnement.

L'arrestation de Theodore Luhaka à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, à la suite d'un contrôle d'identité en 2017, alors qu'il avait 22 ans, est l'une des nombreuses affaires de ces dernières années qui ont mis la police française sous le feu des projecteurs pour racisme et comportement violent, entraînant des manifestations de rue.

Le policier Marc-Antoine Castelain a été condamné à un an de prison avec sursis pour violences volontaires pour avoir frappé Luhaka et lui avoir causé de graves blessures anales avec une matraque de police, le laissant incontinent.

Les juges ont décidé vendredi que les blessures causées à Luhaka ne pouvaient pas être considérées comme un handicap permanent. Les accusations de viol initialement portées contre Castelain ont été abandonnées avant le procès.

Deux autres agents, Jérémie Dulin et Tony Hochart, qui étaient présents et ont porté des coups à Luhaka lors de son arrestation, ont été condamnés chacun à trois mois de prison avec sursis.

Castelain a été interdit de travailler en tant que policier dans l'espace public pendant cinq ans, tandis que les deux autres agents ont été interdits de travail pendant deux ans.

L'avocat de Luhaka, Antoine Vey, a déclaré que la décision est une "victoire" qui confirme que "Théo était une victime et que rien ne justifie qu'il ait été battu".

Cependant, les manifestants présents dans le palais de justice ont scandé des slogans appelant les policiers à purger des peines de prison. "C'est une mascarade d'avoir une peine avec sursis pour avoir mutilé Théo à vie", a déclaré l'une des manifestantes, Samia El Khalfaoui, dont le frère Souheil a été tué par un policier en 2021.

Les avocats de la défense ont déclaré à la cour, au cours du procès, que l'usage de la force par les policiers était légitime, nécessaire et proportionné. L'avocat de M. Castelain a déclaré que les accusations de racisme à l'encontre de son client étaient infondées.

Le procureur Loic Pageot avait requis une peine de trois ans de prison avec sursis à l'encontre de M. Castelain et jugé que la blessure de M. Luhaka constituait une incapacité permanente. Il a demandé des peines de six mois et trois mois de prison avec sursis pour les deux autres agents.

"Nous avons besoin d'une police qui nous protège, pas de policiers comme ceux-là qui utilisent la violence gratuite", a-t-il déclaré au tribunal jeudi, décrivant la violence comme inutile et "vengeresse" puisque Luhaka ne représentait pas une menace immédiate.

Luhaka, aujourd'hui âgé de 29 ans, a déclaré au cours du procès qu'il était "mort-vivant" depuis son arrestation. Il a déclaré aux journalistes avant le verdict que la durée de la peine lui importait peu tant que les policiers étaient reconnus coupables et que la vérité était dite.

En France, la plupart des affaires de violences volontaires contre des policiers sont classées sans suite avant le procès et, en 2021, moins de 15 % des jugements de culpabilité ont débouché sur une peine d'emprisonnement effective, selon les données officielles.