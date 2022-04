Trois quarts des entreprises japonaises déplorent la faiblesse actuelle du yen, qu'elles jugent mauvaise pour les affaires

Les résultats de l'enquête Reuters sur les entreprises sont l'un des signes les plus clairs à ce jour qu'une grande partie de Japan Inc est aux prises avec des coûts plus élevés et une baisse de la demande des consommateurs causée par la faiblesse du yen.

L'enquête a également montré que près de 60 % des personnes interrogées pensent que le gouvernement devrait agir rapidement pour redémarrer les réacteurs nucléaires, ce qui prouve que la hausse des coûts de l'énergie - due en partie à la chute de la devise - pourrait faire évoluer l'opinion sur la politique nucléaire.

Mercredi, la devise est tombée à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis environ 20 ans, dépassant les 126 yens. Elle a réduit ses pertes et s'échangeait à 125,6 yens jeudi.

Alors que la faiblesse du yen est souvent une aubaine pour l'économie japonaise axée sur les exportations, à ces niveaux, les entreprises s'inquiètent davantage de la façon dont elle gonfle les importations de carburant et de matières premières, qui montent déjà en flèche en raison de la guerre en Ukraine. La tendance à produire davantage de biens à l'étranger, qui dure depuis des décennies, a également atténué les avantages d'un yen faible.

"Nous considérons la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières qui accompagne l'affaiblissement de la monnaie comme un élément négatif", a écrit un responsable d'un fabricant de céramique sous couvert d'anonymat.

"Nous craignons que cela n'entraîne des contraintes sur la consommation et les dépenses d'investissement."

Quarante-cinq pour cent des entreprises ont déclaré avoir du mal à faire face à l'affaiblissement de la monnaie au-delà de 120 yens, tandis que 31 % ont décrit 125 yens comme leur seuil de douleur.

L'enquête de ce mois-ci a été menée entre le 30 mars et le 8 avril, lorsque le yen a évolué entre 122 et 124 pour un dollar. Elle a interrogé environ 500 grandes et moyennes entreprises non financières japonaises, dont la moitié environ a répondu.

BÉNÉFICES ATTEINTS

Les entreprises non manufacturières, qui ont tendance à se concentrer davantage sur l'économie nationale, ont été plus sensibles à la faiblesse du yen que les entreprises manufacturières, mais seulement par une mince marge, selon l'enquête.

Les entreprises de transformation alimentaire ont été les plus sensibles dans l'ensemble, 73 % des répondants plaçant leur seuil à 120 yens. Elles étaient suivies par les détaillants, dont 64 % avaient le même seuil.

"L'affaiblissement continu du yen s'est ajouté à la hausse des coûts des matières premières et a porté un double coup à notre activité", a déclaré un responsable d'une entreprise de transformation alimentaire.

Dans l'ensemble, 48 % des entreprises s'attendent à ce que la faiblesse de la devise affecte les bénéfices, 36 % d'entre elles déclarant qu'elle les affecterait "quelque peu" et 12 % que l'impact serait "considérable".

Quelque 23 % d'entre elles ont déclaré qu'elle stimulerait les bénéfices, tandis que 30 % ont affirmé qu'elle n'aurait aucun impact.

De nombreux transformateurs et détaillants de produits alimentaires s'attendent à une baisse de leurs bénéfices, tout comme de nombreuses entreprises des secteurs de la fibre, de la fabrication de papier et de pâte à papier, de la sidérurgie ainsi que de la construction automobile et des pièces détachées.

Cinquante-sept pour cent des entreprises ont déclaré que le gouvernement devrait agir rapidement pour redémarrer les réacteurs nucléaires afin d'assurer la sécurité énergétique, ce qui montre à quel point la crise ukrainienne et la hausse des coûts de l'énergie ont mis cette question en évidence.

"La flambée des factures d'électricité nuit à nos affaires", a déclaré le directeur d'un grossiste, qui était en faveur d'un redémarrage.

L'énergie nucléaire reste une question difficile au Japon, où dix ans après la fusion nucléaire de Fukushima, seule une poignée des quelque 30 centrales du pays sont en activité.

Un sondage d'opinion réalisé par le journal Nikkei le mois dernier a montré que 53 % des électeurs pensent que le gouvernement devrait procéder au redémarrage des réacteurs nucléaires. Ce chiffre était de 44 % lors d'un précédent sondage en septembre.

"L'énergie nucléaire est un mal nécessaire", a écrit un responsable d'un fabricant de machines.

"Il contribuerait grandement à la réduction des émissions de CO2 et il devrait être soigneusement considéré comme une alternative aux sources d'énergie pour lesquelles nous dépendons actuellement de la Russie."

