Trois quarts des entreprises suisses peinent à recruter (étude)

Genève (awp) - Les trois quarts des entreprises suisses rencontrent des difficultés à trouver du personnel qualifié, ce qui constitue un risque pour la croissance. En Suisse, tous les secteurs recrutent, mais les perspectives profitent surtout aux employés des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'informatique.

Malgré les risques qui pèsent sur l'économie mondiale, les employeurs suisses se montrent très optimistes, et le taux de perspective nette d'emploi pour le troisième trimestre 2022 s'inscrit à 28%, indique vendredi le géant du placement temporaire Manpower, à l'occasion de la publication de son enquête trimestrielle sur les perspectives d'emploi.

Le taux net est la résultante du taux d'intention d'embauche, autour de 40%, et du taux d'intention de licenciement, environ 11%. Au troisième trimestre 2021, il n'était que de 8%.

Le perspective est positive dans toutes les régions, mais plus encore en Suisse centrale, où l'indicateur atteint 53%, alors qu'il est de 22% pour la région lémanique et de 26% pour l'Espace Mittelland.

Les qualifications professionnelles les plus recherchées sont les compétences en informatique et en données, suivies de la vente et du marketing, ainsi que des compétences dans le domaine de l'exploitation et de la logistique, constate Manpower.

La résilience, la tolérance au stress et la capacité d'adaptation sont des qualités que les entreprises peinent trouver chez les candidats.

rq/buc