Trois questions à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy "Nous ne croyons pas en la généralisation du télétravail"

Malgré les circonstances, les SCPI ont bien résisté en 2020. Alors que l'année qui débute s'annonce tout aussi mouvementée, Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, rappelle que la diversification reste le meilleur moyen d'optimiser son rendement en limitant les risques.



Quel bilan tirez-vous de 2020 ?



En 2020, les SCPI, ont, une nouvelle fois tenu leurs promesses dans un environnement pourtant difficile. Les dividendes sont restées élevés. Notre SCPI historique, Immorente, a dégagé un rendement de 4,42%, soit en très légère baisse par rapport à 2019 (+4,6%). Efimmo 1 a également très bien résisté avec un rendement de 4,8% contre 4,97% un an plus tôt. L'an dernier, le marché de l'immobilier a finalement bien fonctionné. Les SCPI sont parvenues à récupérer la plupart de leurs loyers grâce au dialogue quasi quotidien avec les locataires et au soutien apporté par le gouvernement aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Les SCPI qui détiennent des actifs bien placés, comme dans les cœurs des métropoles dynamiques ont mieux résisté. A cet égard, la crise actuelle rappelle à quel point l'emplacement est une demeure la règle fondamentale et première dans l'immobilier.



La crise sanitaire ne risque-t-elle pas de modifier en profondeur le marché de l'immobilier de bureau ?



Aujourd'hui, nous sommes dans l'émotion et dresser des prévisions pour les années à venir apparaît ambitieux. Cependant, je peux, d'ores et déjà vous dire que nous ne croyons pas en la généralisation du télétravail. Certes, l'organisation des entreprises va évoluer en proposant deux à trois jours par semaine de travail à distance, mais cela ne réduira pas de moitié le besoin de bureaux ! Plus probablement, les sociétés vont modifier la manière dont elles appréhendent l'espace, et ce comme c'est déjà le cas depuis 60 ans, avec des bureaux plus vastes, des salles de réunion plus aérées, des lieux d'échange et de détente,…etc. De plus, les Français ne semblent plus si emballés que cela par le télétravail. L'expérience leur a montré les limites du concept.



Quels conseils pour l'année en cours ?



Si les perspectives demeurent incertaines pour 2021 qui devrait pourtant afficher une reprise, le leitmotiv reste quant à lui, plus que jamais la diversification géographique pour consolider la performance. Chez Sofidy nous investissons dans les grandes métropoles dynamiques régionales comme Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes , Toulouse, etc. Et en investissant les centres-villes, on se procure une très bonne visibilité sur les loyers. Cette stratégie se décline également à l'échelle internationale. Par exemple, nous venons d'acquérir deux immeubles idéalement situés à Londres. D'un point de vue sectoriel, le tourisme est dans la tourmente, mais peut-être est-il temps de se repositionner avec prudence. Nous sommes un peu méfiants vis-à-vis de la santé. Les bénéfices des opérateurs d'Ehpad pourraient été pénalisés par la pandémie. A plus long terme, la mortalité observée dans ces établissements devrait conduire beaucoup de familles à se détourner de ces établissements. Au-delà, la France croule sous les déficits et n'a malheureusement pas assez de revenus pour financer la santé. En revanche, la logistique devrait continuer à avoir le vent en poupe. Nous privilégions la petite logistique, c'est-à-dire les petits entrepôts dans les grandes métropoles, et les " drive piétons " installés dans les centres-villes.



Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot