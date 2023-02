Trois questions à Julien Maio directeur de la gestion de taux chez Crédit Mutuel Asset Management

Julien Maio, directeur de la gestion de taux chez Crédit Mutuel Asset Management, est revenu pour AOF sur les meilleurs opportunités offertes par le marché du crédit et sur sa vision du marché des taux.



Les récentes statistiques américaines donnent l'image d'une économie plus résiliente que prévu et d'une inflation persistante. Les marchés affichent des anticipations économiques différentes de celles de la Fed, comment cette divergence va-t-elle se résoudre ?



Il est vrai que l'économie américaine surprend, tant par la résilience de sa croissance que par la vigueur de son marché de l'emploi. L'inflation américaine reste certes élevée, puisqu'elle s'établit toujours à 6,4% (CPI américain de janvier, en glissement annuel) mais elle décélère toutefois de manière continue depuis son pic de 9,5% atteint en juin 2022. Les marchés anticipent une baisse des taux de l'ordre de 30 à 40 points de base de la Fed dès le second semestre 2023, ce qui diverge du discours de la Fed. C'est la matérialisation ou non du risque baissier sur la croissance et une normalisation de l'inflation vers la cible de la Fed qui réconciliera la divergence de ces vues.



Le crédit connaît un net retour en grâce auprès des investisseurs, quels segments offrent les meilleures opportunités ?



De notre point de vue, c'est le Crédit Investment Grade Euro qui présente aujourd'hui le meilleur rendement ajusté du risque. Nous avons par ailleurs actuellement une préférence pour les émetteurs financiers par rapport aux émetteurs corporates. Ce choix s'explique d'une part par les valorisations, avec des primes de risque et rendements plus attractifs pour les émetteurs financiers. D'autre part, du côté de l'offre obligataire, les banques sont également en avance par rapport aux corporates sur les programmes d'émissions 2023 et devraient donc nécessiter moins de concession que les corporates auprès des investisseurs obligataires dans les mois à venir. En termes d'analyse fondamentale, les marges d'intérêt des banques s'apprécient dans le contexte de remontée des taux et les banques européennes restent bien capitalisées pour faire face à une contraction économique et une hausse des provisions de risques.



Quel est votre positionnement sur le marché des taux ?



Nous pensons que les marchés de taux intègrent aujourd'hui correctement ce qui reste à attendre en matière de resserrement monétaire des banques centrales. Les marchés de taux européens anticipent en effet désormais un taux terminal de la BCE vers 3,6% d'ici la fin du deuxième trimestre / début troisième trimestre 2023, ce qui signifie qu'elle augmenterait encore ses taux directeurs de plus de 1% par rapport au niveau actuel. La BCE n'aura d'une part sans doute pas la capacité d'aller au-delà, puisque le risque de contraction économique deviendra trop important. Elle n'aura d'autre part probablement pas la nécessité non plus d'en faire plus, dans la mesure où la trajectoire baissière de l'inflation est désormais amorcée, même s'il faudra être patient pour pouvoir envisager une baisse marquée des pressions inflationnistes. Dans ce contexte, nous commençons à rajouter de la duration dans nos portefeuilles (nous étions jusqu'à présent toujours positionnés à la hausse des taux).



Interview réalisée par Christophe Jégu