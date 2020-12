Trois questions à Julien Quéré, directeur du développement d'Inocap Gestion "Nous recherchons des sociétés qui apportent de l'intelligence"

A deux semaines de la fin de l'année, les épargnants à la recherche d'un produit de défiscalisation peuvent encore investir dans des FCPI. Julien Quéré, directeur du développement d'Inocap Gestion fait le point sur cet investissement, fiscalement attractif mais pas sans risque.



Pourquoi investir dans un FCPI ?



L'intérêt des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) est de financer une couche d'entreprises qui passent souvent sous le radar des investisseurs et pourtant qui manquent cruellement de capitaux. Ce sont des entreprises de proximité. Preuve de leur importance pour l'économie, le gouvernement a décidé cette année de relever de 18% à 25% la réduction d'impôt du montant investi.

Cette classe d'actifs n'a d'intérêt que si levier fiscal est cohérent. A 18%, l'avantage fiscal n'était pas pertinent compte tenu des risques liés à ce type de placement. D'ailleurs, l'an dernier, nous n'avons pas lancé de nouveau fonds en raison de la baisse continue de la collecte.



En réalité, le pourcentage de réduction d'impôt dépend de l'investissement. Pour atteindre 25%, le fonds doit investir à 100% dans des PME innovantes. Chez Inocap, par sécurité, nous n'investissons que 90%, raison pour laquelle nous offrons un taux de réduction d'IR de 22,5%. Nos FCPI sont bloqués six ans, avec une année supplémentaire depuis quelques années.



Affichez-vous de bonnes performances ?



Nous avons remboursé 14 fonds à l'IR pour une durée moyenne de 6,14 ans. Inocap s'est fixé comme règle de rembourser a minima le nominal, soit le capital versé par l'épargnant. Sur ces 14 fonds, 6 ont généré de la plus-value. En intégrant l'avantage fiscal c'est un peu plus de 70% des fonds qui sont sortis en plus-value.



A part en 2019, nous lançons un fonds chaque année, quel que soit le contexte. Il existe des périodes plus ou moins propices à ce type d'investissement, mais, bien sûr, nous ne les connaissons pas à l'avance tant les cycles deviennent de plus en plus courts. Les fonds qui ont le plus performé sont ceux qui ont été lancés en période de crise. Aussi, je conseille de lisser son investissement avec plusieurs FCPI de manière à se couvrir contre le risque d'un mauvais millésime.



Inocap s'est également fixé comme règle de se distinguer de la concurrence en investissant majoritairement sur des sociétés cotées. Cela procure une agilité dans la gestion. Dans le cas d'un investissement compliqué, ce qui arrive dans nos métiers, nous pouvons grâce à cette stratégie alléger, voire céder la participation relativement facilement.



Est-ce le moment d'investir ?



Le timing pourrait être bond en cette fin d'année. Les small et mids caps sont depuis l'été 2017 les laissées pour compte de la progression des marchés. Or, nous sentons un frémissement sur ce compartiment alors que la crise sanitaire semble toucher à sa fin.



D'un point de vue sectoriel, nous investissons sur tous les secteurs d'activité. Nous recherchons des sociétés qui apportent de l'intelligence dans un monde qui existe et qui mute. Elles interviennent dans un secteur qui existe mais en le transformant grâce au digital comme SES-Imagotag qui a révolutionné le secteur de la grande distribution avec l'étiquetage électronique.



Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot