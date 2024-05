Trois des principales régions céréalières de Russie ont déclaré l'état d'urgence mercredi, invoquant les gelées du mois de mai qui ont gravement endommagé les cultures et réduiront la récolte de cette année.

Les régions centrales de Lipetsk, Voronezh et Tambov ont toutes imposé des mesures d'urgence.

"Les gelées qui ont frappé au début du mois de mai ont eu des conséquences catastrophiques", a déclaré Igor Artamonov, le gouverneur de la région de Lipetsk, sur l'application de messagerie Telegram avant de signer le décret d'urgence.

"Nous devons comprendre que la récolte de cette année sera bien inférieure à la précédente.

Dans la région voisine de Voronej, le ministère régional de l'agriculture a écrit sur Telegram : "Selon les données préliminaires, la superficie des cultures mortes ou gravement endommagées a dépassé 265 000 hectares", a indiqué le ministère régional de l'agriculture sur Telegram.

À Tambov, plus à l'est, le gouverneur Maksim Yegorov a signé un ordre similaire, son administration citant "les gelées du début du mois de mai qui ont tué les cultures et endommagé les plantations pérennes".

Ces trois régions font partie de la fertile région russe de la Terre noire. La Russie est l'un des principaux producteurs et exportateurs de céréales au monde.

Outre les céréales, les régions produisent des cultures telles que des pommes de terre, des tournesols, des betteraves sucrières et des fruits. Les déclarations ne précisent pas comment chacune de ces cultures pourrait être affectée par le gel.

Le ministère de Voronezh a déclaré que les dégâts étaient dus au gel des nuits du 3 au 4 mai et du 4 au 5 mai, lorsque la température de l'air était tombée à -4,6 Celsius (23,7 Fahrenheit) et la température du sol à -5C (23F).

La déclaration de l'état d'urgence permettrait aux agriculteurs de "documenter l'impossibilité objective d'atteindre les indicateurs cibles", qu'ils sont obligés de respecter pour recevoir des subventions, et de demander des paiements d'assurance.

Les autorités de Tambov ont déclaré que les températures étaient descendues jusqu'à -5°C pendant quatre nuits. Elles ont indiqué que le ministère régional de l'agriculture pourrait demander des subventions au gouvernement.

Les analystes du secteur ont constaté des gelées dans un certain nombre de régions d'Europe centrale, de la Volga et du sud du pays. Ils affirment que ces régions sont maintenant confrontées à une nouvelle vague de froid qui affectera l'état des cultures après un printemps précoce et chaud.

Les analystes ont déjà revu à la baisse leurs prévisions pour la récolte de céréales de 2024 en raison du temps sec dans le sud, mais l'impact des gelées n'a pas encore été pris en compte dans les prévisions.

À la mi-avril, le ministère de l'agriculture a déclaré que la récolte de céréales de 2024 pourrait tomber à 132 millions de tonnes métriques, contre 144,9 millions de tonnes en 2023.