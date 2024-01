(Actualisé avec précisions sur le bilan, Jordanie)

par Phil Stewart, Steve Holland et Idrees Ali

WASHINGTON, 28 janvier (Reuters) - Trois militaires américains ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'une attaque par drone contre des troupes stationnées dans le nord-est de la Jordanie près de la frontière syrienne, ont annoncé dimanche Joe Biden et des responsables américains.

Le président a imputé cette attaque à des groupes soutenus par l'Iran. Il s'agit de la première attaque meurtrière contre les forces américaines depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté en octobre, provoquant une onde de choc au Moyen-Orient.

"Bien que nous soyons encore en train de rassembler les faits concernant cette attaque, nous savons qu'elle a été menée par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Au moins 34 militaires ont été examinés pour d'éventuelles lésions cérébrales, a déclaré un responsable américain à Reuters, sous couvert d'anonymat. Deux autres responsables ont déclaré que des blessés avaient été évacués de la base pour être soignés.

Un quatrième responsable a indiqué que le drone avait frappé près de la caserne, ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de victimes.

Cette attaque constitue une escalade majeure dans un contexte déjà extrêmement tendu au Moyen-Orient, où la guerre a éclaté à Gaza après l'attaque du groupe islamiste palestinien Hamas contre Israël, le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts. L'assaut israélien sur Gaza qui a suivi a tué plus de 26.000 Palestiniens, selon le ministère de la santé local.

Bien que les États-Unis aient jusqu'à présent maintenu la ligne officielle selon laquelle Washington n'est pas en guerre dans la région, ils ont procédé à des frappes contre des cibles des groupes houthis du Yémen, qui ont attaqué des navires commerciaux dans la mer Rouge.

"Nous poursuivrons leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Et n'ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous aurons choisis", a déclaré Joe Biden dans son communiqué, publié par la Maison-Blanche.

Un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a directement lié l'attaque à la campagne israélienne à Gaza.

"L'assassinat de trois soldats américains est un message adressé à l'administration américaine : si le massacre d'innocents à Gaza ne s'arrête pas, elle devra affronter la nation tout entière", a-t-il déclaré à Reuters.

"La poursuite de l'agression américano-sioniste contre Gaza est susceptible de faire exploser la situation dans la région."

L'armée américaine a déclaré que l'attaque s'était produite sur une base située dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne, dont elle n'a pas précisé le nom. L'activité militaire américaine en Jordanie peut être un sujet sensible, en particulier au moment où les tensions du conflit entre Israël et le Hamas sont exacerbées.

Un porte-parole du gouvernement jordanien a déclaré à la télévision publique que les militants avaient pris pour cible une autre base, située en dehors du territoire jordanien.

Washington a donné à la Jordanie environ 1 milliard de dollars pour renforcer la sécurité de ses frontières depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011 et a récemment renforcé son aide militaire au pays, selon des sources de renseignement occidentales.

On ne sait pas exactement quel groupe soutenu par l'Iran a pu mener l'attaque, mais plusieurs responsables américains ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que les forces militaires iraniennes aient elles-mêmes lancé le drone.

"Bien que nous soyons encore en train de rassembler les faits, il s'agit très certainement de l'œuvre d'une milice soutenue par l'Iran", a déclaré un deuxième responsable.