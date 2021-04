Trois valeurs qui changent dans l'univers financier

FlatexDegiro :

S’il y a une société à qui l’année 2020 a profité, c’est bien Degiro. La pandémie et les restrictions sanitaires qui en ont découlé ont été bénéfiques pour la plateforme de trading. Une flopée de nouveaux utilisateurs a rejoint les rangs des investisseurs. A tel point que l’ouverture d’un compte est rapidement devenue (très) longue et compliquée durant les périodes de confinement. En fin d’année dernière, l’acquisition de Degiro par le broker allemand Flatex a fait naître le nouveau leader européen de l’investissement en ligne. Une croissance interne et externe qui se traduit par une hausse du chiffre d’affaires de 100%, entre 2019 et 2020. Et une marge nette constamment au-dessus des 12%, depuis 2017. Depuis le 1er janvier 2021, le titre a grimpé de 65%, après avoir déjà affiché des performances exceptionnelles l'année dernière. FlatexDegiro cote désormais aux environs de 105 euros par action, soit 17 fois le bénéfice par action attendu en 2022. Cependant, l'entreprise doit maintenir ces chiffres sur la durée afin de solidifier ses fondamentaux. Les analystes qui suivent le dossier sont encore très confiants malgré la hausse. FlatexDegiro était la position la plus prolifique de l'année 2020 du portefeuille Zonebourse Investisseur Europe PEA.

Synthèse FlatexDegiro, source : Zonebourse.com

Simcorp A/S :

La société danoise vend et fait de la maintenance de logiciels destinés aux professionnels de la finance. Elle fournit tout le secteur : des gestionnaires d’actifs, aux compagnies d’assurances. Ses ventes sont réparties dans le monde entier, et en croissance de 10% par an en moyenne depuis 2017 : 65% dans l’EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et 20% en Amérique du Nord. Le secteur financier est généreux en matière de marges. En 2020, la société cotée à Copenhague a dégagé une marge brute de 63%, et une marge nette de 19%. Elle affiche une croissance de 10% par an de son résultat net sur les quatre dernières années. Simcorp dégage un free cash flow croissant et supérieur à 50 millions sur la même période. L’entreprise n’a plus à prouver sa solidité financière, mais c’est un argument qui se paye. La spécialiste des logiciels de finance se négocie presque 37 fois son bénéfice 2022. Le Danois est plus un éditeur de logiciel qu’un intermédiaire de gestion de données, ce qui explique qu’il n'a pas la même trajectoire de résultats attendus que les deux autres sociétés citées.

Synthèse SimCorp, source : Zonebourse.com

MarketAxess :

Une Américaine pour clôturer le trio. La société aux 20 milliards de dollars de capitalisation propose une plateforme de négoce d’obligations destinée aux professionnels. Les 14 analystes qui suivent le dossier sont assez unanimes sur une hausse du titre à l’avenir, avec un objectif moyen de 10% de progression. Financièrement il n’y a pas grand chose à redire, les commissions sur négociation d’actifs, ça rapporte. En 2020, MarketAxess c’est : une marge bénéficiaire de 43%, et un résultat net qui a augmenté de 46% par rapport à l’année précédente. Sur les quatre dernières années, l'entreprise s’offre une augmentation de 20% de son revenu, annuellement. Fondamentaux solides et valorisation élevée vont généralement de pair. C’est pourquoi, MarketAxess se négocie bien au-dessus du PER de marché, puisqu’elle se paye 55 fois ses bénéfices de 2022. Mais si la trajectoire de hausse des résultats suit...

Synthèse MarketAxess, source : Zonebourse.com

Source : Zonebourse.com

