Trois valeurs tout-terrain

Les trois valeurs de notre sélection sont Yamaha Motor, Polaris et BRP. Leur capitalisation est assez proche, allant de 10.2 Md$ pour la plus grande à 6.6 Md$ pour la plus petite.

Source : Zonebourse.com

Yamaha Motor

L’entreprise japonaise est sûrement la plus connue du grand public. La majorité de son chiffre d’affaires provient de la vente de motos, de véhicules tout-terrains tels que des buggys ou des quads, de motoneiges et de vélos électriques. La seconde branche est le nautisme : l’entreprise fabrique des équipements comme des moteurs hors-bord, mais aussi des jet-skis et des bateaux. Le fabricant possède une branche machines et robots industriels, avec des systèmes téléguidés pour l’agriculture, une activité de moulage et forge du métal, ainsi que des systèmes d’imagerie et de prélèvement de cellules. Pour finir de vous surprendre, Yamaha Motor commercialise des systèmes de traitement de l’eau, des équipements pour piscines, des moteurs électriques et des voitures de golf. En plus d’être très diversifiée, l’entreprise s’est imposée comme leader dans plusieurs des domaines précités.

Le groupe se paie environ 11 fois ses bénéfices pour l’année en cours, et 0.65 fois son chiffre d’affaires, avec une marge nette de 5.9%. Les revenus augmentent légèrement d’année en année.

Source : Yamaha Motor

Polaris

Polaris est très développée sur les véhicules tout-terrains. L’Américain fabrique et commercialise une large gamme de SSV, à destination des particuliers mais également des professionnels avec des véhicules utilitaires. Le groupe propose également des quads. Polaris est présente sur les véhicules de route, avec des motos sous la marque Indian Motorcycle, des navettes électriques, des voitures sans permis (Aixam) et des trikes avec la marque Slingshot. Du côté neige, ils proposent des motoneiges et des systèmes pour transformer une motocross en motoneige. Trois marques de bateaux viennent s’ajouter à cela, ainsi que des véhicules commerciaux, et des véhicules à destination des forces de l’ordre, des pompiers et des armées. La dernière branche concerne des équipements, notamment pour camions et 4x4 de la marque Jeep, et des vêtements de sport automobile.

Côté chiffres, Polaris se paie 15.2 fois ses bénéfices. La capitalisation est de 0.97 fois le chiffre d’affaires, qui croît en moyenne de 7.5% par an, et a continué à croître sur l’année 2020. Pour finir, la marge nette est de 6.8%.

Source : Polaris

BRP

BRP (Bombardier Recreational Products) est la branche récréative du géant canadien de l'aéronautique Bombardier. Devenue indépendante en 2003, l’entreprise propose des motoneiges (Ski-Doo), des jet-skis (Sea-Doo), des véhicules tout-terrains comme des SSV et des quads, et des véhicules pour route (Can-Am). BRP détient également la marque Rotax, qui fabrique les moteurs pour les véhicules BRP, ainsi que les karts Rotax et des moteurs d’avion. L’entreprise détient des marques de bateaux, comme Manitou Pontoons, Alumacraft et Telwater. Elle proposait également des moteurs de bateaux, sous la marque Evinrude, mais a cessé cette activité l’année dernière, et a conclu un partenariat avec Brunswick (Mercury) pour motoriser ses bateaux.

La particularité de BRP est que le flottant ne représente que 46% du capital. L’entreprise a un PER de 11.2, et sa capitalisation représente 1.04 fois sont chiffre d’affaires. Enfin, sa marge nette est de 9.52%, avec un chiffre d’affaires qui augmente de 14% par an en moyenne, malgré une légère baisse en 2020.

Source : BRP

Si nous regardons les performances de nos trois valeurs, nous constatons qu’elles surperforment toutes le MSCI World. BRP affiche une meilleure performance mais est plus volatile. C’est Polaris qui fluctue le moins, avec une performance proche de l’indice de référence. Si nous nous positionnons dans le creux d’avril, les performances sont d’autant plus impressionnantes : BRP gagne 350%, Polaris 200%, et Yamaha Motor 160%.

Source : Zonebourse.com

Pour finir, voici les notations Surperformance des trois concurrents :

Source : Zonebourse.com