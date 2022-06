Troisième Américain porté disparu après avoir voyagé en Ukraine

"En date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore abordé cette question avec la Fédération de Russie... (Nous) n'avons rien vu de la part des Russes indiquant que deux de ces personnes sont sous leur garde", a déclaré à la presse le porte-parole du Département d'État américain, Ned Price, qualifiant de non confirmées les informations concernant les deux hommes.

Alexander Drueke, 39 ans, de Tuscaloosa, Alabama, et Andy Huynh, 27 ans, de Hartselle, Alabama, se sont rendus en Ukraine en tant que combattants volontaires contre les forces russes, sont portés disparus depuis une semaine et l'on craint qu'ils ne soient capturés, selon des membres de leur famille.

L'armée américaine a déclaré que les deux hommes avaient servi dans les forces armées américaines dans le passé - Huynh pour le corps des Marines et Drueke dans les réserves de l'armée - mais n'a fourni aucune information sur leur localisation actuelle.

L'armée américaine a nié à plusieurs reprises que des troupes américaines étaient déployées en Ukraine et a dit aux anciens combattants qu'il y avait de meilleures façons d'aider l'Ukraine que de répondre aux appels de Kiev pour y combattre.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, affirmant qu'elle était engagée dans une "opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et ses alliés affirment que Moscou a lancé une guerre d'agression non provoquée, tuant des milliers de civils.

Les informations selon lesquelles les deux hommes auraient été faits prisonniers de guerre par la Russie ne sont pas confirmées, ont déclaré les familles et les responsables américains. Plus tôt, la Maison Blanche a déclaré qu'elle "travaillait très dur pour en savoir plus" sur les deux.

"On signale un autre Américain dont on ignore où il se trouve... Nous avons cru comprendre que cet individu s'était rendu en Ukraine pour prendre les armes", a ajouté M. Price, précisant que le troisième Américain avait été identifié comme disparu au cours des dernières semaines.