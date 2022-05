Troisième cas possible de monkeypox découvert aux États-Unis

Le cas survenu dans le comté de Broward, en Floride, est "lié à un voyage international", ont déclaré les Centres américains de contrôle des maladies et le département de la santé de Floride dans un communiqué dimanche, "et la personne reste isolée."

Les résultats des tests effectués par les CDC sont attendus prochainement. Aucun autre cas n'a été identifié dans l'État, précise le communiqué.

Le premier cas de monkeypox aux États-Unis a été signalé dans le Massachusetts mercredi. La maladie, qui est similaire à la variole humaine mais plus bénigne, a été découverte chez un homme qui avait récemment voyagé au Canada. Les responsables de la santé ont déclaré que ce cas ne présentait aucun risque pour le public.

Le deuxième cas américain est un résident de la ville de New York qui a été testé positif au virus vendredi, selon les responsables de la santé.

En Europe, plus de 100 cas de cette infection virale, qui se propage par contact étroit de personne à personne, ont été signalés récemment.

La variole du singe, qui survient principalement en Afrique occidentale et centrale, est une infection virale qui a été enregistrée pour la première fois en République démocratique du Congo dans les années 1970. Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête et des éruptions cutanées commençant sur le visage et s'étendant au reste du corps.