Troisième émission réussie d'obligations par la Commission européenne au titre de l'instrument SURE de l'UE

La Commission européenne a émis une obligation sociale pour un montant de 8,5 milliards d'euros dans le cadre de l'instrument SURE de l'UE afin de contribuer à la protection et au maintien de l'emploi. Il s'agit de la troisième émission d'obligations cette année au titre de l'instrument. Elle comprenait une seule tranche à rembourser en novembre 2035. Les investisseurs se sont montrés extrêmement intéressés par cet instrument très bien évalué, et l'obligation a fait l'objet de demandes de souscription dépassant de 13 fois les capacités. Cela s'est traduit par une tarification favorable, ce qui signifie que les États membres recevront davantage sous forme de prêts que ce qu'ils devront rembourser.

Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l'administration, a pour sa part déclaré: «[l]a Commission s'est rendue pour la troisième fois sur les marchés afin d'emprunter au titre de l'instrument SURE et a reçu, également pour la troisième fois, un large vote de confiance et de soutien de la part des investisseurs. Je suis convaincu que nous continuerons dans cet esprit en 2021, tant pour l'instrument SURE que pour Next Generation EU, en empruntant des fonds et en les réutilisant pour une Europe meilleure».

L'obligation sociale à 15 ans a été très bien accueillie par les marchés de capitaux, en attirant la souscription la plus importante jamais enregistrée pour une émission de référence en une tranche unique, et en devenant l'opération à 15 ans la plus volumineuse jamais réalisée par un émetteur supranational à ce jour. Le succès de l'opération témoigne du large soutien apporté par la communauté internationale des investisseurs à l'instrument SURE de l'UE.

Le prix de l'obligation a été fixé avec un rendement négatif de -0,102 %. Cela signifie que pour chaque montant de 102 euros perçu, les États membres remboursent 100 euros. Cet avantage lié au taux d'intérêt négatif se répercute donc directement sur les États membres qui bénéficient de prêts «back-to-back» (prêts adossés). (voir ici de plus amples détails sur la tarification de la transaction).

Les banques qui ont soutenu la Commission européenne dans le cadre de cette opération («teneurs de livres conjoints») étaient Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, LBBW et Société Générale.

Après le versement du produit de cette obligation, 15 États membres de l'UE auront reçu 40 milliards d'euros provenant de trois transactions entre fin octobre et fin novembre.

La Commission procédera à d'autres émissions dans le cadre de l'instrument SURE de l'UE en 2021, jusqu'à atteindre le plafond disponible de 100 milliards d'euros.

En 2021, elle devrait également lancer des emprunts dans le cadre de Next Generation EU, l'instrument temporaire pour la relance, d'un montant de 750 milliards d'euros, afin de contribuer à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente.

Contexte

À ce jour, la Commission a proposé de mettre à la disposition de 18 États membres un soutien financier de 90,3 milliards d'euros. Elle a versé jusqu'à présent un montant total de 31 milliards d'euros à 10 États membres à l'issue de deux émissions au titre de SURE: Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne et Slovénie.

Le 20 octobre, la Commission européenne a émis pour la première fois ses obligations sociales dans le cadre de l'instrument SURE de l'UE. Cette émission comprenait deux obligations, 10 milliards d'euros devant être remboursés en octobre 2030 et 7 milliards d'euros en 2040; les deux ont fait l'objet de demandes de souscription dépassant de 13 fois les capacités, ce qui a donné lieu à une tarification favorable.

Le 10 novembre, la Commission européenne a effectué une deuxième émission d'obligations sociales au titre de l'instrument SURE de l'UE, pour un montant total de 14 milliards d'euros. Cette émission comprenait deux obligations, 8 milliards d'euros devant être remboursés en novembre 2025 et 6 milliards d'euros, en novembre 2050. L'émission a suscité un très grand intérêt sur les marchés des capitaux et les obligations ont fait l'objet de demandes de souscription dépassant de respectivement 13 et 11,5 fois les capacités pour les tranches de 5 ans et de 30 ans, ce qui a donné lieu à nouveau à une tarification très favorable.

Les obligations émises par l'UE dans le cadre de SURE bénéficient d'un label «obligations sociales» qui garantit aux investisseurs que les fonds mobilisés serviront un véritable objectif social.

Les fonds levés sont transférés aux États membres bénéficiaires sous la forme de prêts afin de les aider à couvrir les coûts directement liés au financement de programmes nationaux de chômage partiel et de mesures similaires adoptés en réaction à la pandémie.

