Troisième jour d'incendies en Grèce, Olympie sauvée des flammes

par Angeliki Koutantou

ATHENES, 5 août(Reuters) - Confrontées à d'importants incendies pour le troisième jour consécutif, les autorités grecques ont ordonné jeudi de nouvelles évacuations dans l'île d'Eubée, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes, tandis que les pompiers continuaient de combattre les flammes à Olympie, autour du site des premiers Jeux de l'Antiquité, dans l'ouest du Péloponnèse.

La Grèce est frappée depuis quelques jours par une vague caniculaire inédite en plus de trois décennies et les températures dépassant 40°C, associées à des vents violents, ont alimenté plus de 150 incendies à travers le pays, comme en Turquie voisine et dans d'autres pays méditerranéens.

Les évacuations se sont poursuivies jeudi sur l'île d'Eubée (Evia en grec), où les cloches des églises ont sonné l'alerte à l'approche du feu, combattu par plus de 170 pompiers, 52 camions et six avions.

Plus d'une dizaine de villages ont déjà été évacué depuis mardi dans cette zone, dont 85 personnes réfugiées sur une plage secourues par bateau.

Dans l'ouest du Péloponnèse, après avoir combattu les flammes toute la nuit, les pompiers semblent être parvenus à préserver le site archéologique d'Olympie, qui serait désormais hors de danger, a déclaré à la télévision ANT1 la ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni.

Deux villages voisins avaient été évacués mercredi face à la progression des incendies.

Les feux qui menaçaient la banlieue nord d'Athènes depuis mardi sont désormais sous contrôle, des équipes de pompiers et des avions continuant d'oeuvrer dans cette zone.

Mais le ciel de la capitale restait assombri par les épaisses fumées dégagées.

Des renforts provenant de Chypre et de France sont déjà arrivés sur place et deux avions fournis par la Suède étaient attendus dans la journée.

La sécurité civile française a dépêché dans la nuit de mercredi à jeudi 40 sapeurs-sauveteurs pour renforcer les équipes grecques sur l'île d'Eubée, ainsi que huit tonnes de matériel. (Avec la contribution de Myriam Rivet à Paris, édité par Nicolas Delame)