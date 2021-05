Troisième jour de trêve entre Israël et le Hamas

JERUSALEM/GAZA, 23 mai (Reuters) - La trêve entrée en vigueur vendredi entre Israël et les groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza continue de tenir dimanche et la police israélienne a autorisé un petit nombre de visiteurs juifs à se rendre à nouveau sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est.

Les autorités n'ont signalé aucun incident autour de la mosquée Al Aqsa, où des heurts ont opposé des manifestants palestiniens aux forces de l'ordre au cours des dernières semaines.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a tiré des salves de roquettes sur Israël le 10 mai dernier en réponse à ces affrontements, déclenchant un cycle de violences avec Israël qui s'est achevé vendredi à l'aube avec l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu.

Les frappes israéliennes ont fait 248 morts parmi la population palestienne, parmi lesquels 66 enfants, selon des responsables médicaux à Gaza.

Israël dit que ses troupes ont tué plus de 200 combattants du Hamas et de son allié, le Djihad islamique, et qu'au moins 17 civils ont été tués à Gaza par des tirs de roquettes trop courts.

Les tirs palestiniens ont tué 13 personnes en Israël dont deux enfants, un soldat et trois travailleurs étrangers, selon des médecins.

Des médiateurs égyptiens poursuivent des discussions avec les deux camps pour parvenir à une paix plus durable.

Israël a également rouvert dimanche ses frontières à de petits groupes de 5 à 30 touristes étrangers en provenance de vingt pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, dans le cadre d'un programme test de sortie de la crise sanitaire due au COVID qui a été mis en place jusqu'au 15 juin.

Les réservations n'étant possibles que depuis la semaine dernière, "il est peu probable que les premiers groupes (de touristes) arrivent avant début juin", a cependant précisé une porte-parole du ministère israélien du Tourisme.

(Dan Williams, avec Steven Scheer, version française Jean-Stéphane Brosse)