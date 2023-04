par Ben Blanchard et Yimou Lee

TAIPEI, 10 avril (Reuters) - L'armée chinoise poursuivait lundi des exercices militaires autour de Taïwan, entamés samedi, et Taipei a signalé un nouvel afflux d'avions de guerre près de ses côtes.

Pékin a lancé samedi trois jours de manoeuvres, qui font suite à la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, mercredi aux Etats-Unis.

Pékin considère l'île de Taïwan, démocratiquement gouvernée, comme son propre territoire et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour la placer sous son contrôle.

Selon la télévision d'État chinoise, des avions, dont des bombardiers H-6 à capacité nucléaire armés de missiles réels, et des navires de guerre ont organisé des exercices pour "former une situation de blocus multidirectionnel autour de l'île".

Le commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise a indiqué que le porte-avions Shandong avait également pris part à des patrouilles de combat.

Le ministère de la défense Taïwanais a publié lundi une carte des activités de l'armée de l'air chinoise au cours des dernières 24 heures, montrant quatre chasseurs chinois J-15 basés sur des porte-avions et opérant au-dessus de l'océan Pacifique, à l'est de Taïwan.

En milieu de matinée lundi, le ministère a repéré 59 avions militaires et 11 navires autour de Taïwan.

Le porte-avion Shandong a mené des opérations aériennes dans les eaux proches des îles japonaises d'Okinawa dimanche, a indiqué de son côté le ministère japonais de la défense.

Le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que Tokyo suivait les exercices militaires autour de Taïwan "avec grand intérêt".

Le Japon s'inquiète depuis longtemps des activités militaires de la Chine dans la région, étant donné la proximité des îles japonaises méridionales avec Taïwan.

"La paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ne sont pas seulement importantes pour la sécurité du Japon, mais aussi pour la stabilité de la communauté internationale dans son ensemble", a déclaré aux journalistes le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno.

Les États-Unis ont indiqué qu'ils surveillaient également de près les exercices de la Chine. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee, avec la contribution de Fabian Hamacher, Ann Wang et Ebrahim Harris à Pingtung, Liz Lee à Pékin et Tim Kelly et Satoshi Sugiyama à Tokyo ; Version française Kate Entringer)