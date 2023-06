Le principal indice boursier canadien a atteint mercredi son niveau de clôture le plus élevé en neuf jours, aidé par les gains des actions technologiques dans un contexte d'optimisme quant à l'arrêt prochain de la hausse des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 85,76 points, soit 0,4 %, à 19 818,85. Il s'agit de sa troisième journée consécutive de hausse et de son niveau de clôture le plus élevé depuis le 19 juin.

"Nous constatons une légère baisse de l'inflation, ce qui donne à penser que les banques centrales se rapprochent d'une pause", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Les données de mardi ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada était de 3,4 % en mai, son rythme le plus lent en deux ans, ce qui affaiblit les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Canada dès le mois prochain.

Le secteur de la technologie a gagné 1,3 %, tandis que le secteur de l'énergie a augmenté de 0,9 %, le pétrole ayant progressé de 2,8 % à 69,56 dollars le baril.

Alimentation Couche-Tard a également été un point positif, gagnant 4,1 % après que l'exploitant du dépanneur a dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Malgré tout, le TSX était en voie d'afficher une baisse trimestrielle après deux trimestres consécutifs de gains, sous la pression de la volatilité des prix des produits de base et de la hausse des taux d'intérêt mondiaux. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Alistair Bell)