Les cours du soja à Chicago ont gagné du terrain vendredi, le marché étant en passe de réaliser sa première hausse hebdomadaire depuis un mois, alors que les conditions climatiques chaudes et sèches dans le Midwest américain pourraient réduire la production.

Le maïs a augmenté, ajoutant aux gains de la session précédente, et le blé a progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,7% à 13,39 dollars le boisseau, à 0047 GMT, le maïs a augmenté de 0,7% à 4,89-1/4 dollars le boisseau et le blé a grimpé de 0,7% à 6,19-3/4 dollars le boisseau.

* Le soja a augmenté de 2,4 % depuis le début de la semaine, en voie de réaliser son premier gain hebdomadaire depuis la fin du mois de juillet, tandis que le maïs a légèrement augmenté cette semaine. Le blé est en baisse de 1,2 %, en passe de subir une troisième perte hebdomadaire.

* Les États-Unis n'ont guère de marge de manœuvre pour les pertes de récoltes dues à des conditions météorologiques défavorables, le gouvernement ayant déjà prévu des réserves de soja limitées, selon les analystes.

* Les agriculteurs américains récolteront le maïs et le soja cet automne, et le mois d'août est le mois clé du développement du soja.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a mis en garde contre le risque que représente le temps chaud pour les exploitations agricoles.

* Une vague de chaleur dévastatrice s'abattra sur une grande partie du sud et du centre du pays, y compris la Corn Belt occidentale, où les températures approchant ou atteignant 100 degrés Fahrenheit pourraient nuire au remplissage des cultures d'été", a déclaré l'USDA dans un bulletin météorologique quotidien.

* Les attentes d'importantes livraisons russes ont pesé sur les prix à terme du blé cette semaine, bien que les achats importants de l'Inde soient susceptibles de soutenir les prix.

* L'Inde est en pourparlers avec la Russie pour importer du blé à un prix inférieur à celui de la flambée des prix mondiaux. Il s'agit d'une mesure rare visant à accroître les approvisionnements et à freiner l'inflation alimentaire à l'approche des élections nationales et d'État qui auront lieu l'année prochaine, selon quatre sources.

* Bien que l'Inde n'ait besoin que de 3 à 4 millions de tonnes de blé pour combler le déficit, New Delhi pourrait envisager d'importer 8 à 9 millions de tonnes de blé de Russie pour avoir un impact beaucoup plus important sur les prix, a déclaré une autre source.

* Le Conseil international des céréales a relevé jeudi ses prévisions pour la production mondiale de maïs en 2023/24, l'amélioration des perspectives pour la récolte ukrainienne n'étant que partiellement compensée par une révision à la baisse pour la Chine.

* L'organisme intergouvernemental, dans un rapport mensuel, a estimé la production mondiale de maïs à 1,221 milliard de tonnes métriques, en hausse par rapport à la prévision précédente de 1,220 milliard et à la saison précédente de 1,160 milliard.

* Les experts ont déclaré jeudi que les fortes précipitations liées au phénomène climatique connu sous le nom d'El Nino commenceront probablement en Argentine en octobre, ce qui pourrait affecter la saison de plantation du maïs dans certaines parties du pays.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT jeudi, et des vendeurs nets de contrats à terme sur le blé et la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les rendements des obligations du Trésor américain à plus long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois jeudi, alors que Wall Street a accéléré ses pertes jusqu'à la clôture et que les investisseurs ont été confrontés à la possibilité de taux d'intérêt élevés plus durables et à une économie chinoise en difficulté.

(Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)