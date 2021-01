Troisième soirée d'émeutes aux Pays-Bas pour protester contre le confinement

AMSTERDAM, 26 janvier (Reuters) - La police néerlandaise a arrêté au moins 70 personnes après que des émeutes ont éclaté pour la troisième soirée consécutive dans plusieurs villes des Pays-Bas, suite à un week-end de manifestations initialement liées à la colère provoquée par la décision du gouvernement d'imposer un couvre-feu.

Cependant les motivations derrière les actes de vandalisme et autres incidents dans diverses villes du pays lundi, dont Rotterdam et Amsterdam, n'étaient pas claires, alors que la plupart des émeutiers étaient des adolescents.

Le chef de la police, Willem Woelders, a déclaré à la télévision que les 70 arrestations avaient eu lieu vers 22h00 (21h00 GMT). Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau à Rotterdam et de gaz lacrymogènes à Haarlem pour disperser la foule.

Plus tôt lundi, le Premier ministre Mark Rutte a condamné les émeutes qui se sont produites au cours du week-end et lors desquelles les manifestants anti-confinement ont attaqué la police et déclenché des incendies.

"Cela n'a rien à voir avec des protestations, ce sont des violences criminelles qui doivent être traitées comme telles", a déclaré le chef du gouvernement.

La police a indiqué avoir arrêté des centaines de personnes au cours du week-end, et elle a infligé plus de 5.700 amendes pour violation du couvre-feu. (Toby Sterling; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzin)