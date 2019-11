Troisième trimestre 2019 : UPC accélère la mise en œuvre de son plan de croissance et atteint les meilleurs résultats des deux dernières années

Au cours du 3e trimestre 2019, le chiffre d'affaires global et le nombre d'abonnements ont continué de se développer, ce qui a permis de poursuivre l'évolution positive réalisée au cours des derniers trimestres. Ces excellents résultats peuvent avant tout être attribués aux records absolus de vente enregistrés dans le segment de la téléphonie mobile, à l'excellente acceptation et forte diffusion de la UPC TV Box, extrêmement appréciée des clients, ainsi qu'au lancement réussi de l'offre 1 Gbit/s sur l'ensemble de la zone de couverture. Les objectifs du plan de croissance ont été atteints, voire même dépassés.

Dans le contexte de la concurrence intense qui règne au sein du marché suisse et conformément aux prévisions, le chiffre d'affaires a diminué de 3,4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente et atteint un total de CHF 307,3 millions. Dans le même temps, UPC a enregistré pour la première fois depuis le 3e trimestre 2017 une évolution positive du nombre total d'abonnements (y compris téléphonie mobile avec +1000), ce qui représente une forte reprise par rapport à 2018 et de loin le meilleur résultat des deux dernières années (pour comparaison : -18 000 au 2e trimestre 2019, -30 000 au 1er trimestre 2019, -40 000 au 4e trimestre 2018).

Le renversement de la tendance s'est poursuivi au cours du 3e trimestre 2019 et s'est même encore renforcé

Severina Pascu, CEO de UPC : « Je suis très heureuse que nous ayons réussi à accélérer le renversement de la tendance au cours du 3e trimestre 2019 et ainsi pu démontrer que notre plan de croissance fonctionne. Grâce à des innovations et à de nouvelles approches stratégiques, nous avons été en mesure de proposer des offres encore meilleures et d'acquérir ainsi un grand nombre de clients supplémentaires. Dans le futur également, nous concentrerons nos efforts sur la création d'innovations destinées à nos clients ainsi que sur la transposition de mesures destinées à établir notre UPC TV Box et nos produits gigabit sur le marché et auprès des clients, tout en augmentant nos parts de marché FMC (clients téléphonie mobile et fixe). »

Au cours du 3e trimestre également, UPC a fortement investi dans l'expansion et le développement de son réseau câblé hautement performant. À la fin du 3e trimestre 2019, UPC a lancé des offres 1 Gbit/s sur l'ensemble de sa zone de couverture, en ville comme à la campagne. Pour la première fois en Suisse, un fournisseur a réussi en l'espace d'une nuit à approvisionner 75 % du pays avec des vitesses de connexion Internet de l'ordre du gigabit et à faire profiter plus de 4 millions de Suisses de vitesses aussi élevées. L'introduction de 1 Gbit/s sur l'ensemble de la zone de couverture de UPC prouve une fois de plus la haute évolutivité et adaptabilité de l'infrastructure de réseau câblé de UPC ainsi que l'aptitude de l'entreprise à réagir rapidement aux besoins des clients. La vente des produits giga marche bien et évolue selon les prévisions. Par ailleurs, les commentaires des clients sont très positifs. En effet, 9 sur 10 clients sont satisfaits ou très satisfaits de leurs nouveaux produits giga et les recommanderaient à leurs amis.

Le segment Internet a enregistré ses meilleurs résultats depuis le 2e trimestre 2017 malgré une légère baisse de 6000 abonnements par rapport au trimestre précédent (actuellement 671 000 abonnements). À la fin du 3e trimestre 2019, et encore avant le lancement des offres 1 Gbit/s, les clients de UPC ont bénéficié d'une vitesse de connexion moyenne de plus de 260 Mbit/s, ce qui représente un accroissement de 32 % par rapport au même trimestre de l'année dernière.

La forte croissance de la téléphonie mobile s'est poursuivie durant le troisième trimestre 2019. Le nombre d'abonnements a augmenté de 16 000 pour atteindre 189 000 (+37 % par rapport au 3e trimestre 2018). UPC est ainsi le fournisseur de services mobiles suisse affichant la plus forte croissance. Le troisième trimestre 2019 est été le meilleur de tous les temps pour l'entreprise en ce qui concerne le secteur de la téléphonie mobile. Ces résultats montrent clairement le succès des offres performantes et convaincantes de UPC en matière de téléphonie mobile, extrêmement attrayantes tant pour les clients existants que pour les nouveaux clients. La plus grand part des ventes a cependant été réalisée avec les clients UPC existants, ce qui a permis d'accroître la part de clients disposant d'un abonnement de téléphonie mobile ou fixe (taux de pénétration FMC), qui passe à 18 %, et de diminuer encore davantage le risque de pertes potentielles de clients.

Le nombre total d'abonnements TV a connu une légère diminution de 7000 par rapport au trimestre précédent et atteint 1 034 000. Ceci constitue une nette amélioration par rapport au 2e et au 1er trimestre 2019 (-19 000, resp. -23 000). En ce qui concerne le segment télévision, ce résultat est le meilleur depuis le 4e trimestre 2016. Avec le lancement de UPC TV en automne 2018, l'entreprise a posé les bases d'une toute nouvelle expérience télévisuelle, ce qui a contribué à faire progresser le nombre d'abonnements. Aujourd'hui, on compte plus de 250 000 UPC TV Box sur le marché. Elles permettent une expérience télévisuelle unique et sont très appréciées. UPC a continué à accroître la valeur et l'utilité de son offre TV avec MySports, que les clients apprécient beaucoup, ceci tant pour la chaîne MySports One que pour MySports Pro. Avec l'ouverture de la saison 2019/20 de la ligue nationale, MySports One est parvenue à augmenter nettement la taille de l'audience par rapport à la même période de l'année écoulée. Le succès de MySports One s'est répercuté de manière positive sur MySports Pro : le nombre d'abonnés à MySports Pro a en effet atteint de nouvelles valeurs record à la fin du 3e trimestre 2019.

Le secteur des clients commerciaux de UPC a connu un taux de progression fort et stable au cours du troisième trimestre 2019. En effet, le chiffre d'affaires a augmenté de 10,4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Grâce à l'introduction d'offres 1 Gbit/s sur l'ensemble de la zone de couverture de UPC, les clients commerciaux et PME pourront dès le début du 4e semestre 2019 également profiter d'offres Internet gigabit performantes et tournées vers l'avenir. D'autre part, UPC Business a pu convaincre plusieurs nouveaux gros clients de faire appel à des offres de UPC au cours du 3e trimestre 2019. UPC est fière que McDonald's Suisse ait opté pour UPC Business, qui a été chargée de réaliser l'interconnexion de 170 sites du groupe de restauration de manière adaptée aux défis du futur. D'autre part, il a été possible de renouveler ou d'ajouter des services à des contrats existants d'entreprises et d'organisations renommées telles que la Police cantonale de Zurich, Kühne + Nagel AG, Switch, Aon Suisse SA ou Lidl Schweiz AG.

Dans le cadre de son plan de croissance, UPC a continué de consentir d'importants investissements en faveur de la numérisation et de la simplification des processus et systèmes. Depuis le 3e semestre 2019, des agents conversationnels (chatbots) soutiennent les collaborateurs du Call Center et leur permettent de traiter les demandes des clients de manière encore plus rapide et plus efficace. La vérification d'identité prescrite par la loi lors de la commande d'une carte SIM peut désormais être effectuée gratuitement au moyen d'une App, qui permet aussi aux clients de gérer leur processus de déménagement de manière purement numérique. UPC compte actuellement plus de 230 collaborateurs travaillant de façon entièrement agile. Par ailleurs, l'entreprise soutient en permanence le développement de compétences numériques et de méthodes de travail flexibles.

Les photos sont mises gratuitement à disposition.

Infographie T3 2019

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

UPC

Media Relations

Suisse

Tél. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland