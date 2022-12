Trop de positifs ! Alors que la Chine repousse les restrictions sur le COVID, les craintes liées au virus se répandent

Trois ans après le début de la pandémie, de nombreux Chinois attendaient avec impatience que Pékin commence à aligner ses mesures rigides de prévention du virus sur le reste du monde, qui s'est largement ouvert pour tenter de vivre avec la maladie.

Ces frustrations ont débouché sur de vastes manifestations le mois dernier, la plus grande manifestation de mécontentement public depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012.

Sans dire qu'il s'agissait d'une réponse aux protestations, certaines villes et régions ont commencé à assouplir les contrôles du COVID, dans des mesures qui annoncent un assouplissement des règles à l'échelle nationale dévoilé par la Commission nationale de la santé mercredi.

La CNS a déclaré que les personnes infectées présentant des symptômes légers peuvent désormais être mises en quarantaine chez elles et qu'elle a baissé la nécessité d'effectuer des tests et d'utiliser des applications sur l'état de santé pour une variété d'activités, y compris pour voyager dans le pays.

Les ventes de billets pour les sites touristiques et de loisirs ont explosé, selon la presse d'État, tandis que certaines personnes ont pris la parole sur les médias sociaux pour révéler qu'elles avaient été testées positives pour le virus - ce qui était auparavant très stigmatisé en Chine.

D'autres ont exprimé leur prudence.

"Je sais que le COVID n'est plus aussi 'horrifiant' maintenant, mais il est toujours contagieux et fera mal", a déclaré un post sur la plateforme Weibo. "La peur portée à notre cœur ne peut pas être facilement dissipée".

La Chine a signalé 21 439 nouvelles infections au COVID-19 le 7 décembre, contre 25 321 un jour plus tôt.

"Trop de positifs !" a déclaré un autre utilisateur de Weibo.

ILL-PREPARÉ

Ces dernières semaines, les hauts responsables ont adouci leur ton sur les dangers posés par le virus, rapprochant la Chine de ce que d'autres pays disent depuis plus d'un an en baissant leurs restrictions.

Mais, tout en annonçant la mise en œuvre des nouvelles mesures tard mercredi, certaines villes ont exhorté les habitants à rester vigilants.

"Le grand public doit maintenir une bonne conscience de la protection personnelle, et être le premier responsable de sa propre santé", a déclaré Zhengzhou, la ville centrale qui abrite la plus grande usine d'iPhone au monde, dans un message aux résidents.

Elle a exhorté les résidents à porter des masques, à maintenir une distance sociale, à consulter un médecin en cas de fièvre et d'autres symptômes du COVID et, surtout pour les personnes âgées, à se faire vacciner.

Certains analystes et experts médicaux affirment que la Chine est mal préparée à une forte augmentation des infections, en partie à cause des faibles taux de vaccination chez les personnes vulnérables et âgées et de la fragilité de son système de santé.

"Elle (la Chine) pourrait avoir à payer pour sa procrastination à adopter une approche "vivre avec Covid"", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note jeudi.

Les taux d'infection en Chine ne sont que d'environ 0,13 %, "loin du niveau nécessaire à l'immunité de troupeau", a déclaré Nomura.

Feng Zijian, un ancien fonctionnaire du Centre chinois de contrôle des maladies, a déclaré au China Youth Daily que jusqu'à 60 % de la population chinoise pourrait être infectée lors de la première vague à grande échelle avant de se stabiliser.

"Au final, environ 80 à 90 % des personnes seront infectées", a-t-il déclaré.

Le nombre actuel de 5 235 décès liés au COVID en Chine ne représente qu'une infime partie de sa population de 1,4 milliard d'habitants, et est extrêmement faible par rapport aux normes mondiales. Certains experts ont averti que ce bilan pourrait dépasser 1,5 million si la sortie est trop hâtive.