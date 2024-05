En raison de la chute des prix des récoltes, les vendeurs de matériel agricole se retrouvent avec un excédent de tracteurs et de moissonneuses-batteuses invendus. Pour faire face à ce surplus, les concessionnaires réduisent les prix des machines, suspendent les nouvelles commandes et vendent même les équipements aux enchères à des prix réduits.

Le ralentissement des ventes de matériel est la conséquence de la chute des prix du maïs et du soja, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans, de l'effondrement des revenus agricoles aux États-Unis et du fait que les fabricants de matériel et les concessionnaires sont contraints d'opérer un changement de cap rapide après une période d'activité florissante.

Reuters a interrogé dix concessionnaires d'équipements, principalement dans le Midwest, ainsi que des agriculteurs et des analystes, qui ont déclaré que les faibles prix des récoltes, combinés à des taux d'intérêt toujours élevés, dissuadent les agriculteurs d'acheter des machines. Comme les agriculteurs achètent moins, les stocks d'équipement augmentent, ce qui réduit les bénéfices des concessionnaires et des grands fabricants.

Les fabricants Deere et CNH Industrial ont eu du mal à répondre à la forte demande de tracteurs en 2022, lorsque les revenus agricoles ont atteint un niveau record et que les aides à la pandémie ont permis aux agriculteurs de moderniser leur flotte. Ils s'attendent maintenant à ce que le ralentissement des ventes se répercute sur leurs résultats cette année.

Josh Gruett, directeur du concessionnaire Waupun Equipment à Waupun, dans le Wisconsin, qui vend des équipements agricoles, de construction et autres, a déclaré que son stock avait augmenté de 30 à 35 % depuis la fin de l'année 2023.

L'excès de machines invendues a incité M. Gruett à interrompre les nouvelles commandes de sociétés telles que CNH, AGCO et Polaris dans l'espoir d'équilibrer l'offre et la demande, a-t-il déclaré.

En avril, les niveaux de stocks de tracteurs de grande puissance (300 et plus) aux États-Unis ont bondi de près de 107 % en glissement annuel, les stocks de moissonneuses-batteuses connaissant une augmentation de 17,63 %, selon Sandhills Global, une société d'études de marché spécialisée dans le suivi des stocks d'occasion pour les fabricants industriels.

DES PRIX CASSÉS

Chris Tanner, agriculteur de quatrième génération, a déclaré que certains concessionnaires de sa ville de Norton, au Kansas, ont réduit les prix jusqu'à 30 %, avec une incitation supplémentaire de zéro pour cent d'intérêt, afin d'écouler les machines de leurs lots.

"Ils font de fortes remises sur les moissonneuses-batteuses et les tracteurs, mais après avoir traversé une période de sécheresse et connu des prix bas, nous n'avons pas d'argent à dépenser", a déclaré M. Tanner.

La douleur s'est également étendue à ceux qui vendent des pièces détachées.

Guy Robinson est responsable des pièces détachées chez Dekalb Implement Company, qui vend du matériel Deere à Dekalb, dans l'Illinois.

Pendant les années les plus fastes de la pandémie, explique M. Robinson, la combinaison des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse de la demande a fait de l'acheminement des pièces détachées et des équipements aux agriculteurs "un cauchemar".

Puis la demande a commencé à chuter à la fin de l'année 2022.

À une trentaine de kilomètres au sud de la concession de M. Robinson, Aaron Rogers, directeur de l'agence AHW, un autre concessionnaire Deere situé à Somonauk, dans l'Illinois, a déclaré que le financement à pourcentage zéro ou faible était un moyen populaire d'attirer les clients.

"Si vous pouvez obtenir un bon taux d'intérêt, c'est ce qui stimule le marché en ce moment", a-t-il déclaré. Proposer des taux de financement plus bas pour vendre des stocks peut entraîner une perte pour les concessionnaires, mais conserver des machines invendues peut s'avérer plus coûteux.

Les fabricants accordent aux concessionnaires un financement gratuit sur les équipements pendant une période limitée, le temps qu'ils les vendent, mais à l'expiration de cette période, les concessionnaires doivent payer des intérêts sur leurs stocks invendus aux fabricants.

Avec moins de prévisions de ventes, les concessionnaires d'équipements se sentent obligés de vendre leurs équipements aux enchères "tout de suite" pour préserver leurs marges, a déclaré Casey Seymour, un consultant en vente pour les concessionnaires.

"Une partie du matériel mis aux enchères l'est parce que les concessionnaires n'ont pas les moyens de maintenir leur plan de travail", explique M. Seymour. "Ils ne peuvent pas garder des stocks d'une valeur de plusieurs millions de dollars sur un plan d'action [avec] un taux d'intérêt de 7,5 %.

Selon Ryan Dolezal, directeur de TractorHouse, un site de vente de matériel agricole neuf et d'occasion, le niveau des stocks est particulièrement préoccupant dans la ceinture céréalière du Midwest.

"Nous ne rencontrons pas les mêmes problèmes de stocks que sur les marchés du Midwest", a-t-il déclaré.

Les stocks de machines agricoles d'occasion, qui constituent la majeure partie des machines vendues aux États-Unis, sont en augmentation constante, ce qui oblige les concessionnaires à vendre les équipements aux enchères à un prix inférieur, a déclaré Mitch Helman, directeur des ventes chez Sandhills Global.

"Il y a un écart de 70 % entre les ventes aux enchères et les ventes au détail, et c'est insensé. Un écart aussi élevé n'a pas été observé depuis mai 2015", a-t-il déclaré, faisant référence à une période où la surabondance de l'offre de céréales pesait sur les revenus des agriculteurs.

Deere publiera ses résultats le 16 mai. En février, la société a annoncé des plans de réduction de la production et a averti les actionnaires que l'inflation rendrait les agriculteurs réticents à financer les achats d'équipement.

Scott Born, agriculteur texan, a déclaré qu'en raison de son budget plus serré, il renonçait à l'achat de matériel neuf ou d'occasion pour le reste de l'année.

"Nous devons essayer de nous débrouiller sans faire de grosses réparations - c'est difficile, d'autant plus que (l'équipement et les engrais) ont tellement augmenté en quelques années".