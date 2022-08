Trop gros pour l'Australie, selon un fonds de pension qui envisage une expansion mondiale

AustralianSuper, qui gère 260 milliards de dollars australiens de l'argent des retraites du pays, prévoit d'investir jusqu'à 70 % de son capital à l'étranger pour éviter de "freiner la performance" en se concentrant sur le pays, a déclaré Paul Schroder dans une interview Reuters Newsmaker.

"Nous sommes trop grands pour l'Australie", a déclaré Schroder lors de l'événement en ligne.

"Nous nous considérons comme un investisseur mondial avec des bénéficiaires nationaux. Il est vrai que nous étions beaucoup trop centrés sur Melbourne et orientés vers l'Australie, mais nous sommes généralement dans toutes nos fibres en train de considérer que nous sommes des investisseurs mondiaux."

Les gestionnaires de fonds de pension australiens ont bénéficié d'un système introduit dans les années 1980, en vertu duquel les employeurs doivent verser 10,5 % supplémentaires des salaires du personnel sous forme de pension de retraite. Cela a laissé les fonds avec beaucoup d'argent à investir, mais avec peu d'actifs à acheter au niveau national.

AustralianSuper a maintenant jusqu'à 70 % de ses fonds gérés à l'étranger, selon Schroder. L'organisation compte 70 employés dans un bureau à Londres, avec des plans pour tripler cet effectif. Un bureau à New York, qui se concentre sur l'investissement en capitaux privés, est également en pleine croissance, a déclaré Schroder.

Le fonds, qui possède des ports, des aéroports, des infrastructures ferroviaires et routières en Australie, en Europe et en Amérique du Nord, a déclaré vouloir disposer de 500 milliards de dollars australiens d'actifs d'ici 2026, mais M. Schroder a déclaré qu'il avait une vision à plus long terme. D'ici dix ans, a-t-il déclaré, "nous voulons être un investisseur d'un billion de dollars".

"Nous sommes sans honte dans le domaine de l'échelle", a-t-il déclaré.

AustralianSuper n'avait pas d'objectif d'investissement spécifique, mais considérait que les actifs non cotés étaient bien adaptés à son activité dans le climat économique actuel, car ils offraient généralement une "protection contre l'inflation", a déclaré Schroder.

En cette période de perturbations économiques, géopolitiques et logistiques, Schroder a déclaré que le plus grand défi en matière d'investissement était l'inflation, et il a rejeté les rapports selon lesquels les augmentations de taux de la Réserve fédérale américaine commençaient à ralentir l'économie en surchauffe.

"Il faut voir des signaux durables pour dire que c'est réglé", a-t-il dit.

"Notre opinion est qu'il y a des temps assez difficiles à venir. Nous pensons que nous sommes dans un environnement serré. La question est : quel est le taux de ce resserrement et y a-t-il un pivot au coin de la rue ?"

(1 $ = 1,4280 dollars australiens)