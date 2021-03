Paris, le 15 mars 2021

Trudaine Participations (« Trudaine »), premier actionnaire de Filae, société dont les actions sont cotées sur Euronext Growth (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL), obtient en justice l'interdiction pour la société Filae de céder son activité filae.com sans avoir consulté au préalable ses actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et la désignation en justice de la SCP Hunsinger en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer cette AGE.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 4 mars 2021 sur requête de la société Trudaine Participations, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a constaté (i) le risque réel et sérieux de voir la société Filae vidée de sa substance par la cession de son seul actif, le site filae.com, au profit de la société MyHeritage, (ii) dans cette hypothèse, la contrariété des statuts avec la situation prévisionnelle de Filae, coquille désormais privée de toutes activités opérationnelles, (iii) le risque de priver les actionnaires de Filae de leur droit à délibérer sur l'avenir de Filae, dans le respect de l'intérêt social et des statuts de Filae et (iv) l'urgence de la situation de Filae.

Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a en conséquence :

interdit au Conseil d'administration de Filae ou à son Président Directeur Général de régulariser tous documents relatifs à la cession de l'activité filae.com avant la consultation des actionnaires réunis en AGE ;

désigné la SCP Hunsinger, prise en la personne de Maître Florent Hunsinger, en qualité de mandataire chargé de convoquer une AGE aux fins de soumettre le principe de la cession de l'activité filae.com à l'approbation des actionnaires de Filae.

Trudaine Participations prend acte de la convocation par le mandataire ad hoc d'une AGE le 16 avril 2021 (avis de réunion publié au BALO le 12 mars 2021) et se réjouit de cette décision qui aura pour effet de permettre à tous les actionnaires de Filae de se prononcer sur la cession de l'activité filae.com.

Pour rappel, Trudaine Participations s'oppose au projet du Conseil d'administration de Filae de vider la société de sa substance en cédant l'activité filae.com et a déposé le 9 février 2021 un projet d'offre publique d'achat (OPA) portant sur les actions et les OCA émises par Filae. Les termes et conditions du projet d'OPA restent soumis à la décision de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers.

A propos

Trudaine Participations est une société holding filiale de Geneanet, l'un des premiers acteurs français et mondiaux de la généalogie en ligne.

Contact Presse

La Nouvelle Agence, Océane Simon

01 83 81 76 81 - oceane@lanouvelle-agence.com

