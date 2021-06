DGAP-News: True Colors Festival / Mot-clé(s) : Autres

True Colors Fashion : The Future is Now!



07.06.2021 / 13:00







True Colors Fashion : The Future is Now!



Présentation d'une mode adaptative et de technologies portables



SINGAPOUR - Media OutReach - 7 juin 2021 - The Future is Now! réunit certaines des plus grandes entreprises technologiques et marques de mode du monde avec une diversité de modèles afin de présenter des créations innovantes. Cette série de vidéos, qui comprend un défilé atmosphérique préenregistré et des conversations révélatrices entre les membres du casting, actuellement sur la chaîne Colors Festival YouTube, saisit le meilleur de la créativité humaine et les possibilités infinies qu'offre la technologie.

Rencontrer un créateur SLA qui fait de l'art avec une saisie de mouvements oculaires, voir des aides auditives portées comme des objets de mode, des lames prothétiques pour enfants, découvrir un trench-coat ingénieusement conçu,... et plus encore.

« Depuis l'invention de l'ordinateur, nous sommes capables de résoudre des problèmes avec un logiciel et il est devenu plus simple pour les personnes de se connecter entre elles. Dans le même ordre d'idée, The Future is Now! ouvre la voie à des personnes diverses pour s'exprimer avec la mode qui est investie de la technologie », dit Yoichi Ochiai, artiste des nouveaux médias et directeur général du spectacle.



Parmi les modèles participant Masatane Muto, un DJ atteint de SLA qui joue de la musique avec son ?il ; Pippi, modèle sourd qui a fait l'honneur de sa présence à des campagnes publicitaires et des défilés de mode ; Hirotada Ototake, auteur du bestseller « Personne n'est parfait » où il raconte sa vie sans membres ; et Fumiya Hamanoue, un grimpeur paralympique malvoyant.

Les marques qui ont collaboré sont Xiborg Inc. et SONY Computer Science Laboratory, deux spécialistes en prothétique améliorée par la robotique ; ONTENNA qui convertit des informations sonores en lumière et vibrations ; Tommy Hilfiger Adaptive, la première marque importante à lancer une gamme adaptative à part entière ; et KANSAI YAMAMOTO, la maison de couture qui a habillé des sommités telles que David Bowie.

« Je veux construire un monde dans lequel ne pas avoir l'usage de ses jambes ne sera pas un obstacle pour courir. Je veux que courir avec une jambe prothétique devienne une chose normale...pour tout le monde, » dit Ken Endo, fondateur de Xiborg Inc. et chercheur chez Sony CSL.



The Future is Now! est la troisième partie de la série True Colors Fashion produite par Kao Kanamori. Les deux premières parties ont été lancées en mars de cette année : Clothes in Conversation, un documentaire à voir sur YouTube et une exposition de photos à la Shibuya Fashion Week annuelle.

Soutenu par Arts Council Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture and Aputure. Co-présenté par DRIFTERS INTERNATIONAL.

À consulter : site Internet de True Colors Festival



Contact presse : hana@lightyears-comm.com