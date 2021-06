DGAP-News: True Colors Festival / Mot-clé(s) : Autres

True Colors Festival: Première mise en ligne du clip « You Gotta Be » aujourd'hui



13 artistes de renommée internationale originaires de 9 pays réunis au True Colors Festival.



SINGAPOUR - Media OutReach - 14 juin 2021 - Depuis chez eux, les artistes présentent une nouvelle version du classique R&B You Gotta Be de Des'ree dans la dernière vidéo du festival True Colors.

https://youtu.be/nRvxvh37yCQ



Parmi les artistes figurent Mandy Harvey, dont la prestation dans l'émission America's Got Talent lui a valu un golden buzzer de la part de Simon Cowell; Raul Midón, un artiste nominé aux Grammy Awards qui a consacré sa vie à la musique lorsqu'on lui a annoncé que sa cécité deviendrait un handicap ; Kenta Kambara, un danseur accompli qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 ; Signmark, le premier artiste sourd à avoir signé avec une grande maison de disque et Alienètte Coldfire, qui a terminé troisième de l'émission La France a un incroyable talent. Parmi les artistes figurent, dont la prestation dans l'émissionlui a valu un golden buzzer de la part de Simon Cowell;, un artiste nominé aux Grammy Awards qui a consacré sa vie à la musique lorsqu'on lui a annoncé que sa cécité deviendrait un handicap ;, un danseur accompli qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 ;, le premier artiste sourd à avoir signé avec une grande maison de disque et, qui a terminé troisième de l'émission

Le procédé technique aboutissant à la production de ce clip a nécessité un nombre incalculable d'appels sur WhatsApp, Messenger et Zoom, de surmonter les problèmes liés au décalage horaire et d'utiliser Google Translate en temps réel. « Cependant, le véritable défi fut de nouer une relation avec chacun des artistes de sorte à instaurer un climat de confiance et de liberté qui leur permettrait de se produire et d'être eux-mêmes afin que leur détermination et leur énergie puissent ressortir de manière réelle et tangible », explique Dr. Sydney Tan, directeur artistique et musical.

Mandy Harvey ajoute : « Même si nous ne nous sommes pas rencontrés en personne. on sent que chaque personne a mis du c?ur à l'ouvrage. Faire partie de cette équipe me conforte dans l'idée que ce qu'il y a à l'intérieur de moi est bien plus fort que les obstacles que je peux rencontrer. Cela me rappelle que je dois aller plus loin et avoir de grandes ambitions. J'espère que cela encouragera les gens à tenter leur chance ! »

Ichiro Kabasawa, directeur exécutif de la Nippon Foundation, animateur du True Colors Festival : « À travers le monde, les gens ont traversé une période d'incertitude, d'isolation et d'angoisse prolongée inédite. Nous avons choisi ce classique, You Gotta Be, pour que chacun, où qu'il soit, exploite son potentiel, décide d'être plus audacieux, plus fort, plus sage, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Cela nous rappelle qu'au final, nous sommes tous des humains qui devons vivre dans le même monde. »

Le clip True Colors est sera accompagné de sous-titres (pour les malentendants) et d'une audiodescription (pour les personnes aveugles et malvoyantes) et d'une transcription de la vidéo (pour les personnes sourdes et aveugles).



