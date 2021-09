True Global Ventures : Le premier fonds international centré sur la technologie Blockchain dépasse son objectif avec une levée de plus de 100 millions de dollars

True Global Ventures / Mot-clé(s) : Fonds

Le premier fonds international centré sur la technologie Blockchain dépasse son objectif avec une levée de plus de 100 millions de dollars



02-Sep-2021 / 09:55 CET/CEST





True Global Ventures investit dans des sociétés utilisant la technologie Blockchain fondées par des entrepreneurs en série.

SINGAPOUR - Media OutReach - le 1er septembre 2021 - True Global Ventures (TGV) a annoncé la clôture de son fonds True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) à plus de 100 millions de dollars, dédié aux sociétés de technologie Blockchain principalement en séries B et C. Les quatre comités d'investissement du fonds se concentrent sur quatre secteurs verticaux : le divertissement, les services financiers, l'infrastructure, et l'intelligence artificielle (IA).

Grand View Research a montré que le marché mondial de la technologie blockchain devrait atteindre 394,60 milliards de dollars d'ici 2028 et augmenter à un CAGR de 82,4% de 2021 à 2028. Une grande partie de cette croissance provient des institutions financières qui cherchent à déployer des applications blockchain. Celles-ci incluent les solutions de blockchain d'entreprise, les jetons non fongibles (NFT), la gestion des identités numériques, les monnaies numériques des banques centrales et la finance décentralisée (DeFi). L' adoption de cette technologie est en phase d'adoption massive.

TGV 4 Plus est financé par 40 partners actifs qui ont contribué à hauteur de 27 % dans le fonds, ainsi qu'un certain nombre d'investisseurs (LPs) composés d'entrepreneurs de la tech, de business angels, de family offices et d'investisseurs institutionnels, dont certains ont des droits de co-investissement dans les futurs tours de table des sociétés du portefeuille.

La France est bien représentée avec une présence en France de 5 partners (Frank Desvignes, Gonzagues de la Tournelle, Noël Cambéssedes, Evgenia Vorontsova, Anders Larsson), ainsi que quelques partners Français basés à l'étranger comme Celine le Cotonnec, Valerie Hawley, Olivier Legrand, une douzaine d'investisseurs Français comme Pascal Chevalier, et des fondateurs français dans les sociétés du portefeuille comme Sandbox et CCU. Une opportunité unique pour les Blockchain serial entrepreneurs en France de profiter de l'effet d'échelle à l'international du fonds.

Le fonds a investi dans cinq sociétés à ce jour, dont l'une est déjà devenue une des premières licornes au monde basée sur les jetons non-fongible NFT (Non-Fongible Token). Ces sociétés du portefeuille ont vu une création de valeur significative et une forte traction commerciale au cours des derniers mois:

1. Animoca Brands : leader mondial du marché des jeux Blockchain «Play-to-Earn» et du NFT.

2. Forge Global : Première plateforme mondiale transactionnelle de parts de sociétés non côtées en bourse, sur les marchés privés secondaires.

3. The Sandbox : Premier jeu vidéo en Metaverse NFT mondialisé dirigé par deux serial entrepreneurs Français Arthur Madrid et Sebastien Borget.

4. Canada Computational Unlimited Inc. : Extraction de Bitcoins opérée à 100 % sur de l'énergie renouvelable, société fondée par deux serial entrepreneurs français Romain et Mathieu Nouzareth.

5. QuantumRock : leader du marché en gestion d'actifs en Intelligence Artificielle.

Jakob Thureson, Investment Management Thureda Gruppen AB, a déclaré : « Nous sommes impressionnés par la capacité unique de True Global Ventures à sélectionner des équipes et des startups audacieuses. Cela nous donne une possibilité inégalée d'investir dans des entreprises auxquelles nous n'aurions pas accès autrement et pour lesquelles, nous attendons de très forts retours sur investissement. »

Les partners de TGV, eux-mêmes Tech serial entrepreneurs, mettent à profit leur expérience et leurs réseaux pour aider les sociétés du portefeuille à accélérer leur croissance grâce à des relations commerciales mondiales, les promouvoir à l'international et les connecter avec d'autres sociétés de capital-risque, et/ou de capital-investissement traditionnelles pour le refinancement, apportant ainsi une véritable expérience pour faire des acquisitions et des exits.

TGV a organisé 56 événements-conférences en cinq ans, à un rythme de huit conférences sur invitation chaque année. Ces événements sont l'occasion de présenter les sociétés du portefeuille, créer un écosystème en favorisant les rencontres fructueuses, de partager des opportunités d'investissement avec des entrepreneurs technologiques de premier plan, des business angels, des sociétés de Capital risque, des family offices et des investisseurs institutionnels. Ces rencontres sont surtout l'occasion pour les sociétés du portefeuille de conclure des transactions et leur tour de financement.

La prochaine conférence en ligne mondiale se déroulera le 16 septembre 2021.

« TGV a montré que les Partners peuvent vraiment ajouter de la valeur aux sociétés de son portefeuille en introduisant des clients à l'international. Ils les aident également dans le financement des tours suivants, du rapprochement industriel à l'introduction en Bourse », a ajouté Pascal Chevalier, président de Reworld Media.

À propos de True Global Ventures

True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) (https://www.tgv4plus.com/) est une société mondiale de capital-risque, réglementée à Singapour, fondée par un groupe de 40 entrepreneurs investisseurs avec un solide track-record, investissant leur argent avec d'autres investisseurs (Limited Partners) dans des entreprises principalement en Serie B et C dirigées par des entrepreneurs en série tirant partie de la technologie Blockchain. TGV 4 Plus investit dans 4 secteurs : l'Infrastructure, les Services financiers, l'analyse de données & Intelligence Artificielle et dans le divertissement, dans des entreprises qui utilisent les dernières technologies, notamment la technologie Blockchain / Distributed Ledger. Créé par des serial entrepreneurs pour des Serial Entrepreneurs, le Fonds TGV 4 Plus est présent dans 20 villes à travers le monde. Basé à Singapour, Hong Kong, Taipei, Séoul, Dubaï, Moscou, Londres, Stockholm, Paris, Varsovie, New York, San Francisco, Vancouver, entre autres. True Global Ventures soutient étroitement les sociétés du portefeuille pour accélérer la croissance sur de nouveaux marchés, se développer à l'international, introduire de nouveaux clients, établir de nouveaux partenariats.

