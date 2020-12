Trump, Brexit, par ici la sortie

Qu'elle est longue, la mise à mort de Donald Trump ! Hier, de nouvelles banderilles ont été plantées dans les espoirs du Président des Etats-Unis de conduire un second mandat. Le collège électoral américain a confirmé la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, ce qui constitue une nouvelle étape institutionnelle majeure. Surtout, un nombre croissant de sénateurs républicains reconnaît la victoire de Joe Biden. L'hypothétique scénario d'un Fort Alamo républicain au Sénat ne tient plus, s'il avait un jour vraiment été réaliste. Cela n'empêche pas Donald Trump de continuer à hurler au complot. Son ministre de la justice, William Barr, n'a pas supporté de n'avoir rien trouvé de compromettant et d'avoir été critiqué pour ça par son patron. Il a décidé de s'offrir du calme pour la fin d'année en démissionnant hier. Quant à Joe Biden, il a exhorté tout le monde à "tourner la page".

Sur les marchés actions, les indices partent un peu dans tous les sens, en restant dans des bornes suffisamment étroites pour éviter qu'une véritable tendance ne se dessine. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les faits couchés sur le papier par Michael Hartnett et son équipe de Bank of America Merrill Lynch, sous le titre "Frankenbull", ce qui je crois peut avoir plusieurs sens, notamment un marché haussier monté façon Frankenstein (n'hésitez pas à m'agonir de commentaires si je me trompe). Hartnett souligne ainsi qu'en 2020, les banques centrales ont procédé à 1,3 Md$ de rachat d'actifs toutes les 60 minutes, ce qui est proprement hallucinant. Il y a aussi eu 190 abaissements de taux dans le monde, soit 4 baisses de taux tous les 5 jours de cotation, ce qui est proprement hallucinant aussi. Il y a une tartine de ce genre de records que je ne citerai pas tous, mais j'y ajoute les 139 Mds$ de flux financiers entrants dans les fonds actions au cours des six dernières semaines ou le fait que 9730 sociétés soient entrées en bourse dans le monde pour lever 1 100 milliards de dollars, record absolu. Tiens, et pour finir, les entreprises américaines n'ont jamais emprunté autant d'argent, que ce soit via des obligations ou des prêts à effet de levier : 2 500 milliards de dollars en tout, que ce soit par des émetteurs classés en catégorie d'investissement ou en haut rendement.

Ces chiffres confirment à ceux qui étaient encore sceptiques la singularité de l'année 2020, qui est presque un condensé de cycle à elle toute seule : crise profonde et ultra-rapide, reprise en flèche, effet de second tour, réaccélération… Le problème, c'est que contrairement aux phases d'expansion classiques, il y a beaucoup de laissés pour compte dans l'économie réelle. Et qu'il nous reste sur les bras des montagnes de dettes publiques dont on ne sait pas très bien ce qu'il adviendra en réalité, même si le plus probable est qu'elles deviendront quasi-perpétuelles. Enfin si le Frankenbull n'échappe pas à ses créateurs, si j'ai bien tout suivi.

Le reste de l'actualité est inchangé depuis quelques jours. Les marchés américains attendent toujours leur shoot d'adrénaline de fin d'année sous forme de plan de soutien bipartisan. L'Europe lorgne aussi ce plan faute de meilleure idée, tout en se désespérant de voir un accord sur le Brexit aboutir. Et la situation sanitaire se dégrade dans plusieurs économies avancées, en attendant que la vaccins fassent leur office.

Les indicateurs avancés sont plutôt baissiers en Europe ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'emploi britannique (8h00) et l'indice des prix à la consommation français (8h45) précéderont aux États-Unis l'indice Empire Manufacturing de décembre (14h30) et les chiffres de la production industrielle de novembre (15h15). Ce matin, la Chine a annoncé une production industrielle, des ventes de détail et un taux de chômage conformes aux attentes.

L'euro se négocie 1,2151 USD. L'or grappille 0,4 % à 1834 USD l'once. Le pétrole recule à 50,10 USD le baril de Brent et à 46,78 USD le baril WTI. Le rendement du T-Bond atteint 0,88 % sur 10 ans. Le Bitcoin remonte à 19 450 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aker Solutions : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 21 NOK.

Barry Callebaut : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 2325 à 2360 CHF.

Basler : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 74 à 75 EUR.

Berkeley : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 4900 GBp.

CNH Industrial : Oppenheimer démarre le suivi à performance de marché.

Davide Campari : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 9 à 8,90 EUR.

Eutelsat : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.

Inwit : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,45 à 10,80 EUR.

Melia Hotels : Deutsche Bank passe de vendre à acheter en visant 7,20 EUR.

Nestlé : Goldman Sachs réduit son objectif de cours de 121 à 120 CHF.

Ocado : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 2530 à 2525 GBp.

Orkla : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 90 NOK.

Prada : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 47 HKD.

Redrow : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 600 GBp.

SMCP : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 6 à 5,75 EUR.

Swedbank : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 176 SEK.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Adidas a confirmé des rumeurs récentes selon lesquelles le groupe étudie plusieurs options pour sa filiale Reebok, dont une cession.

Exxon Mobil, mis sous pression par des investisseurs, a promis qu'il allait accentuer ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre au cours des cinq prochaines années.

Aux Etats-Unis, la commission fédérale du commerce (FTC) veut obtenir des informations sur leur utilisation des données des abonnés des réseaux sociaux (sont notamment concernés Facebook, Twitter ou Alphabet).

Herbert Diess confirmé à la tête de Volkswagen pour transformer le groupe.

Credit Suisse a confirmé son objectif de rentabilité pour 2021, en visant un rendement des fonds propres dans la fourchette de 10 à 12 %.

The Boeing Company renforce sa surveillance des B787 Dreamliner, selon le Wall Street Journal.

Apple a musclé sa protection de données personnelles en indiquant comment elles sont collectées et utilisées pour les applications disponibles sur ses boutiques en ligne.

Google a été victime hier d'une panne massive à travers le monde, concernant son système d'identification, qui a duré environ 45 minutes. Dans un tout autre registre, le groupe a repoussé le retour au bureau à septembre 2021 pour ses employés.

CD Projekt va rembourser les acheteurs de Cyberpunk 2077 à cause des bugs du jeu le plus attendu de l'année.

Atlantia a convoqué ses actionnaires en assemblée générale le 15 janvier pour évoquer le projet de scission de la filiale autoroutière Autostrade.

Le fonds activiste Whitebox milite contre la restructuration du conglomérat coréen LG Electronics.

Ça publie aujourd'hui. Inditex, Hennes & Mauritz, Nordson, Shaftesbury, Ceconomy…