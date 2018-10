WASHINGTON, 27 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'affaire des colis piégés envoyés à certains de ses détracteurs et à des personnalités démocrates, et la couverture médiatique de l'affaire, ont eu pour effet de ralentir l'élan des candidats républicains aux élections de mi-mandat prévues le 6 novembre.

Il a plus tard accusé les médias de se servir de cette affaire pour tenter de lui nuire politiquement.

Les opposants de Trump ont pour leur part accusé les propos très critiques du président américain contre les démocrates et la presse de créer un climat propice à la violence politique.

Le FBI a arrêté vendredi matin en Floride un homme de 56 ans, Cesar Sayoc, soupçonné d'avoir envoyé des colis piégés au prédécesseur démocrate de Donald Trump, Barack Obama, à son adversaire démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, et à diverses personnalités qui se sont publiquement opposées au président.

Les "midterms" du 6 novembre pourraient modifier l'équilibre du pouvoir au sein du Congrès, actuellement contrôlé par les républicains de Trump, et contrarier une partie des réformes qu'envisage le président américain.

Soulignant que les républicains bénéficiaient d'opinions favorables dans les sondages, Donald Trump a déclaré sur Twitter que cette "affaire des bombes" avait ralenti la dynamique des républicains d'un point de vue médiatique. "C'est vraiment dommageable, ce qu'il se passe", a-t-il ajouté.

"Il faut désormais que nous retrouvions cet élan", a dit le président américain depuis la Maison blanche après s'être exprimé sur l'arrestation du suspect.

Plus tard dans la soirée, lors d'un meeting de campagne républicain à Charlotte, en Caroline du Nord, Donald Trump a déclaré avoir "vu ces dernières heures des efforts des médias pour se servir des agissements d'un seul individu pour marquer politiquement des points contre moi et le Parti républicain". (Makini Brice et Jeff Mason; Jean Terzian pour le service français)