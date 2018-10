Trump: Le prince héritier d'Arabie ne sait pas ce qui est arrivé à Khashoggi

(Actualisé avec Trump sur la chaîne Fox § 5-6)

WASHINGTON, 16 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump, qui s'est entretenu mardi avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman, a déclaré que ce dernier lui avait dit tout ignorer de ce qui est arrivé au journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

"Je viens juste de parler avec le prince héritier d'Arabie saoudite qui a démenti totalement savoir la moindre chose sur ce qui s'est passé dans leur consulat en Turquie", écrit le président américain sur Twitter.

"Il était avec le secrétaire d'Etat Mike Pompeo pendant cette conversation, et m'a dit qu'il avait déjà lancé, et étendrait rapidement, une enquête totale et complète sur ce sujet. Les réponses seront connues sous peu", ajoute Trump.

Jamal Khashoggi, qui s'est exilé aux Etats-Unis il y a un an, est porté disparu depuis qu'il s'est rendu le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Selon des sources proches des services de sécurité turcs, il y a été tué par une équipe de 15 Saoudiens, qui ont regagné le jour même leur pays.

Dans une interview accordée par la suite à la chaîne Fox, Donald Trump a noté que s'il apparaît que le roi Salman ou le prince héritier savaient quelque chose au sujet du journaliste, "ce serait mauvais".

Dans la journée, le sénateur républicain Lindsey Graham, proche du président Trump, s'en est très vivement pris à Ben Salman, qu'il a qualifié d'"individu nuisible" et comparé à un "enfin de démolition".

Trump s'était entretenu lundi au téléphone avec le roi Salman et avait alors évoqué la thèse de "tueurs incontrôlés" ("rogue killers"). Il a dépêché Mike Pompeo à Ryad. (Lisa Lambert Henri-Pierre André pour le service français)