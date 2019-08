Trump-Les USA pas impliqués dans l'explosion d'une fusée iranienne

(Actualisé tout du long avec éléments en lien avec la possible classification du document)

WASHINGTON, 31 août (Reuters) - Donald Trump a diffusé vendredi sur Twitter une photo de ce qui semblait être un site de lancement en Iran où a explosé jeudi une fusée, suscitant des interrogations autour d'une possible divulgation par le président américain d'éléments secrets de ses services du renseignement.

La photographie en noir et blanc publiée par Donald Trump montre le site de lancement dans un centre spatial du nord de l'Iran soufflé par une explosion. On y aperçoit aussi une tour de service et un lanceur mobile endommagés.

Dans son tweet, le président américain a mentionné la localisation précise du site iranien, déclarant que les Etats-Unis n'étaient pas impliqués "dans l'accident catastrophique durant les dernières étapes préparatoires du lancement de Safir SLV sur le site de lancement numéro un de Semnan en Iran".

"Je souhaite bonne chance à Téhéran" dans la quête d'une explication à cet accident, a ajouté Trump.

La fusée a explosé jeudi sur son pas de tir au centre spatial Imam-Khomeini dans le nord de l'Iran, ont dit les autorités iraniennes. Un représentant américain avait confirmé qu'il s'agissait du lancement raté d'un satellite.

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire à propos de la photo.

Patrick Eddington, un ancien analyste de la CIA spécialiste de l'imagerie satellite, a déclaré que la photographie publiée par Donald Trump ressemblait à une image classifiée obtenue par un satellite espion américain.

"Si le président tweete tout simplement une image d'un document classifié qui requiert nos capacités aériennes de collecte de renseignements les plus avancées, c'est sans aucun doute une nouvelle bienvenue pour nos adversaires", a-t-il dit.

Un représentant du département de la Défense a déclaré à la chaîne de télévision CNBC que la photographie, qui semblait être un cliché d'une copie physique de l'image satellite, était comprise dans un point d'information des services du renseignement vendredi.

Aucun commentaire n'a été effectué par le Pentagone.

Le lancement du satellite iranien avait été programmé malgré les mises en garde des Etats-Unis déconseillant à l'Iran ce genre d'activité.

Washington redoute que la technologie des fusées balistiques utilisées pour placer des satellites en orbite puisse être employée pour lancer des ogives nucléaires. (Steve Holland, avec Tim Ahmann et Jonathan Landay; Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian pour le service français)