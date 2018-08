Trump: Les tarifs sur l'acier vont sauver l'industrie américaine - WSJ

WASHINGTON, 16 août (Reuters) - Les droits de douane imposés par Washington sur les importations américaines d'acier sont en train de sauver l'industrie américaine, a déclaré Donald Trump dans un entretien donné mercredi au Wall Street Journal.

Certaines personnes pourraient se plaindre que les prix de l'acier "augmentent un peu" à court terme à cause de ces taxes douanières, mais les prix finiront par baisser, a dit le président américain.

Les droits de douane de 25% imposés sur les importations américaines d'acier en provenance notamment du Canada et de l'Union européenne vont sauver une industrie important pour la sécurité nationale des Etats-Unis, a-t-il ajouté.

A terme, la compétition sera "interne, comme cela était le cas autrefois, lorsque nous avions de l'acier et que US Steel était notre société la plus importante", a dit Trump à propos du principal producteur américain d'acier. (Eric Beech, Jean Terzian pour le service français)