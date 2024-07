Les valeurs cryptographiques, les opérateurs de prison et d'autres actions qui pourraient bénéficier d'une présidence de Donald Trump ont fait un bond en avant sur le marché lundi, alors qu'une tentative d'assassinat du candidat républicain a renforcé les chances de sa victoire aux élections américaines.

Les investisseurs ont déclaré que les transactions pariant sur la victoire de M. Trump augmenteront cette semaine après qu'il a reçu une balle dans l'oreille lors du rassemblement en Pennsylvanie. L'ancien président des États-Unis a levé le poing quelques instants après l'attaque et sa campagne a déclaré qu'il allait bien.

Les actions de Trump Media & Technology Group (TMTG) ont grimpé de 46 %. Trump détient une participation majoritaire dans la société, qui valait environ 3,8 milliards de dollars au 25 juin selon les données de LSEG, et qui est la société mère de la plateforme de médias sociaux Truth Social.

L'action TMTG a bondi de 75 % cette année, sous l'impulsion des commerçants de détail qui parient sur une victoire de M. Trump lors de la revanche du 5 novembre contre le candidat démocrate et président des États-Unis Joe Biden.

Les valeurs cryptographiques ont également bénéficié d'un coup de pouce, le bitcoin ayant atteint son plus haut niveau en deux semaines, M. Trump s'étant présenté comme un défenseur des crypto-monnaies. La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global, les mineurs de bitcoins Riot Platforms Inc et Marathon Digital ont ajouté entre 5 et 7 %.

"Les investisseurs sont de plus en plus confiants dans une victoire de Trump, et cela commence à se refléter plus fortement dans certains secteurs", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, tout en ajoutant que l'impact sur le marché global était plus modéré.

"La plupart des investisseurs ne modifient pas leur engagement global à l'égard des actions américaines. Après tout, le marché boursier au sens large a augmenté sous la dernière administration Trump et a également augmenté sous l'administration Biden."

Les contrats à terme liés au S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,5 %.

Les actions des fabricants d'armes et de munitions Smith & Wesson Brands , Sturm Ruger & Company et Ammo ont bondi de 5 % à 6,7 %. Les actions des fabricants d'armes ont tendance à augmenter après une fusillade de masse, car les appels au contrôle des armes à feu dans le passé ont incité certaines personnes à acheter plus d'armes à feu de peur que leur disponibilité ne soit limitée.

Les valeurs pénitentiaires Geo Group et CoreCivic ont également augmenté de 6,8 % et 7,8 %, respectivement. Toutes deux sont des bénéficiaires potentiels d'une présidence Trump qui a promis de sévir contre l'immigration illégale, ce qui pourrait stimuler la demande de centres de détention.

Le développeur de logiciels Phunware, engagé par la campagne de réélection présidentielle de Trump en 2020 pour créer une application pour téléphone, a bondi de 30 %, tandis que la plateforme de partage de vidéos Rumble, populaire auprès des conservateurs, a augmenté de 9 %.

En revanche, les valeurs liées aux énergies propres ont reculé, M. Trump ayant déclaré qu'il reviendrait sur de nombreuses politiques climatiques emblématiques de l'administration Biden, y compris sur les incitations fiscales, s'il remportait l'élection.

L'Invesco Solar ETF a chuté de 4,3 % et l'iShares Global Clean Energy ETF de 3 %.

Les électeurs américains considèrent Trump comme le meilleur candidat pour l'économie, selon les sondages Reuters/Ipsos, même si la Maison Blanche de Biden cherche à bénéficier d'une économie solide avec un ralentissement de l'inflation et un faible taux de chômage.

"Il est juste de supposer que toute hausse de la cote d'approbation de Trump découlant de cet événement pourrait se dissiper d'ici le jour de l'élection, mais nous pensons que le défi de Trump à la suite de l'attaque pourrait être l'image déterminante de ce cycle électoral", a déclaré Isaac Boltansky, directeur de la recherche sur les politiques chez BTIG. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru, complément d'information de Pranav Kashyap ; rédaction de Devika Syamnath)