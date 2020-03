Trump-"Rien n'est fermé, la vie et l'économie suivent leur cours"

(Actualisé avec bilan)

WASHINGTON, 9 mars (Reuters) - Donald Trump a minimisé lundi la crise due au coronavirus apparu en décembre dans le centre de la Chine, dont le bilan est, selon lui, sans commune mesure avec celui de la grippe saisonnière.

"L'année dernière, 37.000 Américains sont morts de la grippe. Elle cause en moyenne entre 27.000 et 70.000 (morts) par an. Rien n'est fermé, la vie et l'économie suivent leur cours. A ce stade, il y a 546 cas de coronavirus confirmés et 22 décès. Réfléchissez-y !", écrit sur Twitter le président des Etats-Unis.

Les autorités sanitaires américaines ont par la suite fait état de 472 cas et de 19 décès aux Etats-Unis depuis l'apparition de la maladie. Ce bilan a été établi le 8 mars à 16h00, précisent-elles. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) signalent en outre 322 cas suspects en cours d'analyse. (Tim Ahmann, version française Jean-Philippe Lefief)