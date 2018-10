Trump a aidé ses parents à échapper au fisc, selon le New York Times

WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump et ses frères et soeurs ont aidé leurs parents à échapper au fisc, rapporte mardi le New York Times, citant plus de 200 déclarations de revenus qu'il a obtenues.

La société immobilière du père de Donald Trump lui a versé l'équivalent de 413 millions de dollars, précise le quotidien, qui dit avoir mis la main sur un "vaste trésor" de déclarations de revenus confidentielles et de registres financiers.

Interrogé par le journal, Charles Harder, avocat du président, a affirmé que les conclusions de l'enquête étaient erronées. (Doina Chiacu, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)