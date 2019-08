Trump a discuté de l'économie et des marchés avec des banquiers-source

WASHINGTON, 16 août (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, s'est entretenu au téléphone avec les dirigeants de trois grandes banques mercredi au moment où les marchés financiers traversaient de nouvelles turbulences, a-t-on appris vendredi de source directement informée.

Après une rencontre prévue de longue date au Trésor, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, celui de Bank of America, Brian Moynihan, et celui de Citigroup, Michael Corbat, ont discuté avec le président de la situation économique et de l'évolution des marchés financiers.

Donald Trump se trouvait alors dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey.

Les principaux indices boursiers américains ont perdu autour de 3% sur la seule séance de mercredi en raison d'une montée soudaine des craintes de dégradation de la situation économique mondiale.

(Pete Schroeder; Marc Angrand pour le service français)