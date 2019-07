Trump a dit à Macron que la taxe Gafa le préoccupait

WASHINGTON, 19 juillet (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a fait part vendredi à son homologue français, Emmanuel Macron, de sa proéccupation devant le projet d'instauration d'une taxe nationale visant les géants du numérique, a-t-on appris de la Maison blanche.

Donald Trump a demandé mercredi l'ouverture d'une enqupête sur ce projet qui pourrait conduire Washington à mettre en place de nouvelles barrières douanières ou restructions commerciales.

Une enquête au titre de la Section 301, qui peut durer jusqu'à un an, a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à l'égard des compagnies américaines. De telles enquêtes ont visé par le passé les pratiques commerciales de la Chine et les subventions accordées par l'Union européenne à Airbus.

Les députés et les sénateurs français sont parvenus fin juin à trouver un terrain d'entente sur les points du projet de loi sur la taxation des géants du numérique qui les opposaient, ouvrant la voie à l'adoption définitive du projet de loi à courte échéance. (Steve Holland, Nicolas Delame pour le service français)