Trump a regardé l'émeute du 6 janvier au Capitole à la télévision et a ignoré les appels à la paix.

La commission spéciale de la Chambre des représentants a profité de sa huitième audience cet été pour détailler ce que les membres ont appelé le refus de Trump d'agir pendant les 187 minutes qui se sont écoulées entre la fin de son discours incendiaire lors d'un rassemblement exhortant ses partisans à marcher sur le Capitole, et la diffusion d'une vidéo leur disant de rentrer chez eux.

"Le président Trump s'est assis à sa table à manger et a regardé l'attaque à la télévision pendant que son personnel le plus haut placé, ses conseillers les plus proches et les membres de sa famille le suppliaient de faire ce qu'on attend de tout président américain", a déclaré la représentante démocrate Elaine Luria.

La commission a diffusé des témoignages enregistrés sur vidéo d'assistants de la Maison Blanche et de membres du personnel de sécurité discutant des événements de la journée.

L'ancien conseiller de la Maison Blanche Pat Cipollone a été interrogé question après question dans le témoignage enregistré sur les actions de Trump : a-t-il appelé le secrétaire de la défense ? Le procureur général ? Le chef de la sécurité intérieure ? Cipollone a répondu "non" à chaque question.

"Il doit condamner cette merde dès que possible", a lancé le fils aîné de Trump, Don Jr, dans un SMS adressé au chef de cabinet de Trump, Mark Meadows. "Ils essaieront de bousiller tout son héritage là-dessus si ça s'aggrave".

L'assaut sur le Capitole, alors que le vice-président Mike Pence rencontrait des législateurs, a fait plusieurs morts, blessé plus de 140 policiers et retardé la certification de la victoire du président démocrate Joe Biden à l'élection de novembre 2020.

Le représentant Adam Kinzinger, l'un des deux républicains de la commission, a déclaré que Trump n'avait aucun intérêt à rappeler les émeutiers.

"La foule accomplissait l'objectif du président Trump, alors bien sûr, il n'est pas intervenu", a déclaré Kinzinger.

Trump reste populaire parmi les électeurs républicains et continue de flirter avec la possibilité de se représenter à la présidence en 2024. Mais un sondage Reuters/Ipsos conclu jeudi a révélé que sa position parmi les républicains s'est légèrement affaiblie depuis le début des auditions, il y a six semaines. Quelque 40 % des républicains disent maintenant qu'il est au moins partiellement responsable de l'émeute, contre 33 % dans un sondage réalisé au moment où les audiences du Congrès commençaient.

Trump nie tout acte répréhensible et continue de prétendre faussement qu'il a perdu en raison d'une fraude généralisée. "Ces audiences sont aussi fausses et illégitimes que Joe Biden -- ils ne peuvent rien faire sans téléprompteur", a déclaré Liz Harrington, porte-parole de Trump, dans un message sur son site de médias sociaux Truth Social pendant l'audience.

LES OFFICIERS ONT CRAINT POUR LEUR VIE Programmée en soirée pour atteindre une large audience télévisée, l'audience a été diffusée sur la plupart des grands réseaux de télévision américains. Une autre série d'audiences commencera en septembre, a déclaré la vice-présidente républicaine du panel, la représentante Liz Cheney.

Les témoins présents dans la salle étaient Matthew Pottinger, un conseiller adjoint à la sécurité nationale sous Trump, et Sarah Matthews, une secrétaire de presse adjointe à sa Maison Blanche. Tous deux ont démissionné dans les heures qui ont suivi l'émeute.

"Si le président avait voulu faire une déclaration et s'adresser au peuple américain, il aurait pu être filmé presque immédiatement", a témoigné Matthews. "S'il avait voulu faire une allocution depuis le Bureau ovale, nous aurions pu réunir le corps de presse de la Maison Blanche en quelques minutes."

Le panel composé de sept membres démocrates et de deux membres républicains de la Chambre des représentants enquête sur l'attaque depuis un an, interrogeant plus de 1 000 témoins et amassant des dizaines de milliers de documents.

Il a utilisé les audiences pour monter un dossier selon lequel les efforts de Trump pour annuler sa défaite face à Biden en 2020 constituent un manquement au devoir et une conduite illégale, bien au-delà de la politique normale.

Le témoignage audio d'un responsable de la sécurité de la Maison-Blanche, dont l'identité a été protégée, a étayé les témoignages précédents selon lesquels les responsables de l'administration savaient que de multiples rapports faisaient état de la présence d'armes dans la foule de partisans qui s'était rassemblée pour le discours de rassemblement de Trump.

La commission a montré une vidéo de plusieurs responsables de la Maison Blanche décrivant leur consternation cet après-midi-là en voyant un message Twitter de Trump à ses partisans dans lequel il blâmait Pence pour ne pas avoir arrêté la certification.

"Trump versait de l'essence sur le feu", a déclaré M. Matthews.

Le responsable de la sécurité a déclaré que certains des gardes du corps de Pence ont commencé à craindre pour leur propre vie. "Il y a eu des appels pour dire au revoir aux membres de la famille", a dit le responsable de la sécurité. "Le détachement du VP pensait que cela allait devenir très moche".

L'attaque du Capitole a fait plusieurs morts. Plus de 850 personnes ont été accusées d'avoir pris part à l'émeute, avec plus de 325 plaidoyers de culpabilité jusqu'à présent.

Vers la fin de l'audience, la commission a montré des extraits d'une vidéo réalisée par Trump le 7 janvier sur ce qu'il a appelé "l'attaque odieuse". Mais il a refusé de dire dans ce discours que l'élection était terminée.

Trump a finalement quitté Washington le 20 janvier plutôt que d'assister à l'investiture de Biden ce jour-là.

Interrogé sur son évaluation de l'émeute, Cipollone a déclaré dans le témoignage montré jeudi qu'elle ne pouvait être justifiée en aucune façon. "C'était mal, c'était tragique et c'était un jour terrible pour ce pays".